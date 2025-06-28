Португалія подвоїть термін проживання для натуралізації іноземців — Finance.ua

Португалія подвоїть термін проживання для натуралізації іноземців
Уряд меншості Португалії заявив, що подвоїть до 10 років термін, протягом якого більшість іноземців повинні легально проживати в країні, перш ніж подати заявку на отримання громадянства.
Про це йдеться у публікації агентства Reuters.
Які зміни запровадять
Міністр Антоніу Лейтан Амару заявив, що будуть посилені й інші імміграційні правила, зокрема ті, що стосуються видачі дозволів на проживання для сімей легальних іммігрантів.
Крім того, планується запровадити норму, яка передбачає позбавлення громадянства натуралізованих португальців, які вчинили серйозні злочини.
У Португалії, яка має близько 10,5 мільйонів населення, останніми роками спостерігається суттєве зростання імміграції, і посилення вимог для отримання громадянства стало однією з головних тем виборчої кампанії, в результаті якої ультраправа партія Chega стала головною опозиційною силою.
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Рішення ще не направлено до парламенту, але очікується, що воно буде схвалене за підтримки Chega.
«Ми суттєво посилюємо вимоги для набуття громадянства, натуралізації — відповідно до напрямків, які вже були закладені в урядовій програмі», — сказав Лейтан Амару журналістам.
За його словами, переважна більшість іноземців повинна буде прожити в країні 10 років, але для іммігрантів із португаломовних країн, таких як Бразилія, Ангола чи Мозамбік, термін становитиме 7 років.
Згідно з чинними правилами, крім п’ятирічного проживання в країні, іноземні громадяни повинні продемонструвати достатнє знання португальської мови, не мати вироків терміном понад три роки ув’язнення та не становити загрози національній безпеці.
За даними агрегатора економічних даних Pordata, у 2023 році, останньому році, за який доступні остаточні дані, у Португалії було натуралізовано 141 300 іноземців, що на 20% менше, ніж у 2022 році.
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