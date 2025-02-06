Португалія планує спростити набуття громадянства — Finance.ua

Португалія планує спростити набуття громадянства Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Португалія планує спростити набуття громадянства

Ліволіберальна партія Livre запропонувала надати португальське громадянство особам без громадянства, які прожили в країні не менше трьох років, володіють португальською мовою і не загрожують національній безпеці. 30 січня законопроєкт подали на розгляд у парламенті Португалії.

Про це повідомляє Schengen News

Хто зможе здобути громадянство

Проєкт закону розширює категорії осіб, які мають право на натуралізацію, особливо тих, хто:

народився в Португалії, але не має громадянства жодної країни;

прибув до країни без документів у дитячому чи підлітковому віці;

був мешканцем колишніх португальських колоній, але втратив можливість підтвердити громадянство після набуття цими країнами незалежності;

прибув до Португалії з регіонів із політичною нестабільністю.

Відсутність громадянства значно обмежує права людей, перешкоджає їхньому працевлаштуванню, доступу до охорони здоров’я та освіти.

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Ухвалений у 2023 році Закон № 41/2023 вже закріпив правовий статус осіб без громадянства, надавши їм проїзні документи та юридичне визнання їхнього положення. Однак, на думку правозахисників, цей закон не передбачав чіткої процедури натуралізації таких осіб, що ускладнювало їхню адаптацію в суспільстві.

Португалія також внесла зміни до Закону про притулок та Закону про імміграцію, але не запровадила повноцінний механізм визначення статусу осіб без громадянства. Новий законопроєкт Livre намагається усунути цю прогалину, пропонуючи натуралізацію вже за три роки проживання.

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Згідно з чинним Законом № 37/81, опублікованим в Офіційному віснику, діти, народжені на території Португалії, автоматично вважаються громадянами країни, якщо немає доказів зворотного. Однак цей пункт не поширювався на осіб без громадянства, які прибули до країни у пізньому віці.

Потенційний вплив та виклики

Якщо законопроєкт буде схвалено, Португалія стане однією з найпрогресивніших країн ЄС у питаннях надання громадянства особам без громадянства. Це дозволить сотням чи навіть тисячам людей, які проживають у країні без офіційного статусу, отримати право на роботу, медичну допомогу та соціальні гарантії.

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Проте ініціатива може спричинити протидію з боку правих політичних сил, які вже висловлювали побоювання щодо імміграційної політики країни. В останні роки Португалія стала одним із провідних напрямків для мігрантів у Європі, а нові послаблення можуть викликати критику з боку опозиції та посилити дебати про національну ідентичність та інтеграцію.

Пом’якшення умов натуралізації також може ускладнити дипломатичні відносини з іншими країнами ЄС, які дотримуються жорсткішої політики щодо громадянства та міграції.

Нагадаємо, Португалія займає перше місце в списку найкращих країн світу для віддаленої роботи та туризму в 2025 році. В цю країну останнім часом стікається все більше молодих бізнесменів і творчих особистостей.

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Португалія планує запустити нову «Золоту візу солідарності» задля підтримки соціально значимих проєктів. Золота віза солідарності — це новий тип дозволу на проживання в Португалії, який відрізняється від традиційної золотої візи. Конкретної дати, коли цей захід набуде чинності, ще немає.

Також у Португалії планують знизити податки для людей віком до 35 років, щоб відмовити їх від еміграції, а також заохотити іноземців.

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