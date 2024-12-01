Робота в Португалії для українців 2024: вакансії та зарплата — Finance.ua

Робота в Португалії для українців 2024: вакансії та зарплата Сьогодні 11:32 — Особисті фінанси

Робота в Португалії для українців 2024: вакансії та зарплата

У Португалії, за даними Євростату, наразі проживає понад 56 тисяч українців, враховуючи трудових мігрантів та воєнних біженців. Майже кожен з них працевлаштовується в країні різними способами — шляхом отримання візи чи тимчасового захисту. Детальніше про працевлаштування у Португалії — розповіли фахівці visitukraine

Яка робота у Португалії зараз потребує працівників

Майже для всіх робіт потрібне знання англійської й португальської мов, тож ця країна — не найкраща для кар’єрного зростання. Наразі найбільша кількість вакантних місць у таких сферах:

програмне забезпечення;

системне адміністрування;

мережева безпека;

медицина;

сфера догляду в лікарнях;

будівництво;

сфера послуг та готельний бізнес.

Більшість українців у Португалії працюють у таких сферах:

клінінг: прибирання номерів у великих готелях та міні-готелях;

помічники на кухні: миття посуду, помічник кухаря (наприклад, з нарізки овочів);

няні (часто сім’ї охоче надають і проживання).

Яку заробітну плату отримують українці у Португалії

Місцеві або мігранти, які мають високу спеціалізацію у затребуваній професії, можуть заробити більше 1000−1500 євро. Українці ж заробляють 700−800 євро.

Де шукати роботу у Португалії

Які типи робочих віз є у Португалії

робоча віза — стандартний вид на проживання, дійсний протягом 1 року з можливістю продовження до 5 років;

самостійна робоча віза — для тих, хто планує бути самозайнятим у Португалії, — ваш дохід має бути зовнішнім (не португальська компанія) або онлайновим;

висококваліфікована робоча віза — для науковців, викладачів, інженерів, медичних працівників;

робоча віза для культурної діяльності — виконавці та митці, визнані португальською владою;

«технічна» віза — для тих, хто працює у сфері технологій та інновацій;

робоча віза для навчання — для тих, хто має пропозицію про роботу в дослідницькому центрі, освітньому або навчальному закладі в Португалії;

синя карта — видається мешканцям не Європейського Союзу, які мають корисні навички для ЄС.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.