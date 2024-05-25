Copilot+ PC: Microsoft анонсувала ноутбуки із вбудованими можливостями генеративного ШІ — Finance.ua
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Copilot+ PC: Microsoft анонсувала ноутбуки із вбудованими можливостями генеративного ШІ

Технології&Авто
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Copilot+ PC: Microsoft анонсувала ноутбуки із вбудованими можливостями генеративного ШІ
Copilot+ PC: Microsoft анонсувала ноутбуки із вбудованими можливостями генеративного ШІ
Microsoft робить значний поштовх для впровадження ШІ в ноутбуки. Компанія представила новий бренд Copilot+ PC ─ ПК з Copilot+.
Він покликаний підкреслити, що Windows-ноутбуки оснащені вбудованими апаратними ресурсами для обробки задач ШІ та підтримують функції ШІ в операційній системі.
Функції ШІ стануть можливими завдяки нейронному процесору, який входить до складу ноутбуків.
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Однією з головних функцій, яку він забезпечить, є Recall. Вона має використовувати штучний інтелект для створення «фотографічної пам’яті» з можливістю пошуку всього, що ви робили та бачили на своєму ПК.
Ноутбуки працюватимуть із більш ніж 40 моделями штучного інтелекту як частиною Windows 11 для забезпечення цих нових функцій.
Вбудований помічник Microsoft на базі штучного інтелекту, Copilot, також отримає підтримку моделі GPT-4o.
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Юсуф Мехді, виконавчий директор Microsoft з Windows, сказав, що нові ноутбуки будуть «на 58% швидшими», ніж MacBook Air із процесором M3, а час автономної роботи становитиме «весь день».
Microsoft очікує, що протягом наступного року буде продано 50 млн ноутбуків під брендом Copilot+ PC.
За матеріалами:
ITC.ua
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