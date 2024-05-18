Корпорація Microsoft інвестує кошти у французькі хмарні сервіси та служби ШІ — Finance.ua
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Корпорація Microsoft інвестує кошти у французькі хмарні сервіси та служби ШІ

Фондовий ринок
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Корпорація Microsoft інвестує кошти у французькі хмарні сервіси та служби ШІ
Корпорація Microsoft інвестує кошти у французькі хмарні сервіси та служби ШІ
Корпорація Microsoft планує витратити 4 мільярди євро (4,3 мільярда доларів) на створення хмарної інфраструктури та інфраструктури штучного інтелекту у Франції, оголосивши про останні значні витрати на технології штучного інтелекту.
Про це пише Bloomberg.
Американська фірма прагне допомогти навчити мільйон людей і підтримати 2500 стартапів до 2027 року в європейській країні, йдеться в заяві.

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На початку цього року Microsoft оголосила про партнерство та інвестувала 15 мільйонів євро в паризький стартап Mistral AI, який конкурує з OpenAI.
Нагадаємо, корпорація Microsoft відкриє в американському штаті Вісконсін високотехнологічний дата-центр, вартість якого становить $3,3 млрд.
За матеріалами:
Економічна Правда
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