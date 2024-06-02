У Telegram зʼявився ШІ-помічник від Microsoft — Finance.ua

У Telegram зʼявився ШІ-помічник від Microsoft
Корпорація Microsoft повідомила, що її чат-бот Copilot, який працює на базі штучного інтелекту, став доступний у месенджері Telegram.
На цю мить користувачам доступна бета-версія з обмеженням — до 30 запитів на добу.
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Щоб скористатися ботом, потрібно перейти за посиланням і пройти процедуру верифікації. Сервіс вимагатиме підтвердити мобільний номер.
ШІ-помічник Copilot призначений для виконання різноманітних завдань і відповідей на запитання користувачів безпосередньо в застосунку.
Наприклад, бота можна попросити скласти список хороших фільмів або серіалів, дати рецепт смачного торта, написати або відредагувати лист і багато іншого.
Він використовує найбільш просунуту велику мовну модель OpenAI, GPT-4 Turbo.
У поточній версії «телеграмний» Copilot підтримує тільки текстові запити, тоді як у мобільному клієнті та вебверсії можна використовувати текстові, голосові та фотозапити.
По суті, Microsoft Copilot — єдиний спосіб безкоштовно спілкуватися з GPT-4, оскільки поточна безплатна версія ChatGPT все ще ґрунтується на GPT-3.5 з доволі жорсткими обмеженнями, яка поступається Copilot у багатьох завданнях.
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