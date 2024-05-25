Стало відомо, скільки OpenAI заробила на мобільному застосунку після запуску ChatGPT-4o — Finance.ua

Стало відомо, скільки OpenAI заробила на мобільному застосунку після запуску ChatGPT-4o 25.05.2024, 00:21 — Фондовий ринок

Стало відомо, скільки OpenAI заробила на мобільному застосунку після запуску ChatGPT-4o

Запуск ChatGPT-4o призвів до найбільшого в історії OpenAI стрибка доходів на мобільних пристроях попри те, що оновлена ШІ-модель знаходиться у вільному доступі в Інтернеті. Мобільний застосунок ChatGPT заробив $4,2 млн за тиждень.

Про це пише TechCrunch.

Хоча OpenAI заявив, що GPT-4o буде у вільному доступі, ця обіцянка не поширюється на користувачів мобільного додатку ChatGPT.

У мобільному застосунку ChatGPT-4o доступний за передплатою $19,99 на місяць.

Після виходу оновленої моделі попит на підписку серед мобільних користувачів стрімко зріс і вже призвів до найбільшого в історії OpenAI стрибка доходів на мобільних пристроях.

Зокрема, у день запуску чистий дохід мобільного застосунку зріс на 22% (після вирахування комісій App Store і Google Play).

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14 травня доходи додатка досягли $900 тис., що майже вдвічі більше середнього денного доходу ($491 тис.). Загалом за минулий тиждень додаток ChatGPT заробив $4,2 млн.

Більша частина доходів прийшла від користувачів iOS — 81%. Найприбутковішим ринком виявилися США — $1,8 млн за тиждень.

Нагадаємо, компанія OpenAI 14 травня запустила оновлену версію своєї ШІ-моделі GPT-4 — GPT-4o. Ця модель набагато швидша і покращує можливості роботи з текстом, зображеннями і звуком.

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GPT-4o отримала нову технологію голосового режиму для безпосереднього спілкування з ChatGPT.

В OpenAI завжди хотіли зробити голосову розмову з ChatGPT подібною до розмови з реальною людиною, але затримка з відповіддю псувала занурення.

Компанія впровадила в GPT-4o технології для максимально природного спілкування з чатботом.

Forbes За матеріалами:

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