OpenAI купила доступ до матеріалів News Corp. за $250 мільйонів — Finance.ua

OpenAI купила доступ до матеріалів News Corp. за $250 мільйонів Сьогодні 03:35 — Фондовий ринок

OpenAI купила доступ до матеріалів News Corp. за $250 мільйонів

Компанія OpenAI підписала угоду, яка надасть їй доступ до контенту деяких найбільших новинних видань, що належать медіагрупі News Corp.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що це вже друга угода OpenAI з медіа, після того, як компанія домовилася про ліцензування контенту Financial Times для розробки моделей штучного інтелекту.

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Доступ до величезних масивів даних може допомогти покращити контент, створений ChatGPT. Такі партнерства також мають вирішальне значення для навчання моделей ШІ та можуть бути прибутковими для видавців новин, яким традиційно відмовляють у частці прибутку, яку інтернет-гіганти отримують за розповсюдження їхнього контенту.

OpenAI не розголошує фінансові деталі своєї останньої угоди, але Wall Street Journal, що належить News Corp., повідомив, що може коштувати понад 250 млн доларів протягом п’яти років.

Угода також охоплюватиме гарантію того, що контент не стане доступним на ChatGPT відразу після його публікації на одному з новинних сайтів. Загалом нова угода надасть OpenAI доступ до поточного і архівного контенту кількох видань News Corp, включаючи Wall Street Journal, MarketWatch, Times та інші.

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