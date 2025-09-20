У МОН відповіли, коли потрібно переоформити грант на навчання Сьогодні 13:31 — Особисті фінанси

У МОН відповіли, коли потрібно переоформити грант на навчання

Студенти-контрактники можуть отримати грант на навчання від держави, який частково покриває річну вартість навчання і не підлягає поверненню.

У МОН розповіли , коли грант потребує переоформлення.

У відомстві пояснюють, грант необхідно переоформити у разі:

зміни освітньої програми або спеціальності;

переходу до іншого закладу освіти;

зміни прізвища студента;

реорганізації чи змін у виші.

У разі переоформлення Міністерство освіти формує новий сертифікат із оновленими даними (наприклад, розмір гранту або назва програми), а студент отримує повідомлення у «Дії» (сертифікат) та підтверджує його.

Після підтвердження МОН затверджує оновлений грант наказом. У випадку, якщо студент не підтверджує сертифікат, грант припиняється.

Грант можуть припинити при:

переведенні на місця державного замовлення;

переході на заочну форму навчання;

відмові від гранту;

припиненні навчання.

Припинення гранту не позбавляє права на його поновлення. Наприклад, студенти, які продовжують навчання і мали право на грант за результатами вступу 2024 року, можуть його поновити.

Поновлення також можливо після усунення причин припинення — наприклад, після завершення академічної відпустки чи відновлення статусу здобувача освіти.

Зазначається, що найближчим часом сповіщення у «Дії» отримають грантоотримувачі набору 2025 року та ті, хто отримував грант торік.

Що варто зробити студентам:

відстежувати сповіщення у «Дії» та підтверджувати грант;

повідомляти заклад та ініціювати переоформлення при зміні спеціальності чи вишу;

подавати звернення на поновлення гранту, якщо його було припинено через непідтвердження.

Нагадаємо, на порталі «Дія» запрацювала нова послуга, тепер студенти можуть зареєструвати або змінити місце проживання в гуртожитку онлайн.

Як змінити місце проживання:

Авторизуватися на порталі Дія. У кабінеті обрати: Послуги > Зміна місця проживання. Вказати навчальний заклад і гуртожиток. За потреби додати номер та дату договору про проживання. Підписати заяву Дія. Підписом або КЕП та відправити.

