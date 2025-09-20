У МОН відповіли, коли потрібно переоформити грант на навчання
Студенти-контрактники можуть отримати грант на навчання від держави, який частково покриває річну вартість навчання і не підлягає поверненню.
У МОН розповіли, коли грант потребує переоформлення.
У відомстві пояснюють, грант необхідно переоформити у разі:
- зміни освітньої програми або спеціальності;
- переходу до іншого закладу освіти;
- зміни прізвища студента;
- реорганізації чи змін у виші.
У разі переоформлення Міністерство освіти формує новий сертифікат із оновленими даними (наприклад, розмір гранту або назва програми), а студент отримує повідомлення у «Дії» (сертифікат) та підтверджує його.
Після підтвердження МОН затверджує оновлений грант наказом. У випадку, якщо студент не підтверджує сертифікат, грант припиняється.
Грант можуть припинити при:
- переведенні на місця державного замовлення;
- переході на заочну форму навчання;
- відмові від гранту;
- припиненні навчання.
Припинення гранту не позбавляє права на його поновлення. Наприклад, студенти, які продовжують навчання і мали право на грант за результатами вступу 2024 року, можуть його поновити.
Поновлення також можливо після усунення причин припинення — наприклад, після завершення академічної відпустки чи відновлення статусу здобувача освіти.
Зазначається, що найближчим часом сповіщення у «Дії» отримають грантоотримувачі набору 2025 року та ті, хто отримував грант торік.
Що варто зробити студентам:
- відстежувати сповіщення у «Дії» та підтверджувати грант;
- повідомляти заклад та ініціювати переоформлення при зміні спеціальності чи вишу;
- подавати звернення на поновлення гранту, якщо його було припинено через непідтвердження.
Нагадаємо, на порталі «Дія» запрацювала нова послуга, тепер студенти можуть зареєструвати або змінити місце проживання в гуртожитку онлайн.
Як змінити місце проживання:
- Авторизуватися на порталі Дія.
- У кабінеті обрати: Послуги > Зміна місця проживання.
- Вказати навчальний заклад і гуртожиток.
- За потреби додати номер та дату договору про проживання.
- Підписати заяву Дія. Підписом або КЕП та відправити.
Поділитися новиною
Також за темою
У МОН відповіли, коли потрібно переоформити грант на навчання
Диверсифікація: як розподілити гроші і зменшити фінансові ризики
Мінімальні зарплати в Європі у 2025 році
Як оформити новий закордонний паспорт замість втраченого
79% агрокомпаній вже підняли зарплати своїм працівникам
Скільки отримують українці в Європі: які умови та ставлення (приклади з життя)