У МОН відповіли, коли потрібно переоформити грант на навчання

Особисті фінанси
1
Студенти-контрактники можуть отримати грант на навчання від держави, який частково покриває річну вартість навчання і не підлягає поверненню.
У МОН розповіли, коли грант потребує переоформлення.
У відомстві пояснюють, грант необхідно переоформити у разі:
  • зміни освітньої програми або спеціальності;
  • переходу до іншого закладу освіти;
  • зміни прізвища студента;
  • реорганізації чи змін у виші.
У разі переоформлення Міністерство освіти формує новий сертифікат із оновленими даними (наприклад, розмір гранту або назва програми), а студент отримує повідомлення у «Дії» (сертифікат) та підтверджує його.
Після підтвердження МОН затверджує оновлений грант наказом. У випадку, якщо студент не підтверджує сертифікат, грант припиняється.
Грант можуть припинити при:
  • переведенні на місця державного замовлення;
  • переході на заочну форму навчання;
  • відмові від гранту;
  • припиненні навчання.
Припинення гранту не позбавляє права на його поновлення. Наприклад, студенти, які продовжують навчання і мали право на грант за результатами вступу 2024 року, можуть його поновити.
Поновлення також можливо після усунення причин припинення — наприклад, після завершення академічної відпустки чи відновлення статусу здобувача освіти.
Зазначається, що найближчим часом сповіщення у «Дії» отримають грантоотримувачі набору 2025 року та ті, хто отримував грант торік.
Що варто зробити студентам:
  • відстежувати сповіщення у «Дії» та підтверджувати грант;
  • повідомляти заклад та ініціювати переоформлення при зміні спеціальності чи вишу;
  • подавати звернення на поновлення гранту, якщо його було припинено через непідтвердження.
Нагадаємо, на порталі «Дія» запрацювала нова послуга, тепер студенти можуть зареєструвати або змінити місце проживання в гуртожитку онлайн.

Як змінити місце проживання:

  1. Авторизуватися на порталі Дія.
  2. У кабінеті обрати: Послуги > Зміна місця проживання.
  3. Вказати навчальний заклад і гуртожиток.
  4. За потреби додати номер та дату договору про проживання.
  5. Підписати заяву Дія. Підписом або КЕП та відправити.
За матеріалами:
Finance.ua
