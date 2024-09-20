П’ять міст, де штучний інтелект радикально трансформує життя — Finance.ua

П’ять міст, де штучний інтелект радикально трансформує життя Сьогодні 18:00 — Фінтех і Картки

П’ять міст, де штучний інтелект радикально трансформує життя

Штучний інтелект (ШІ) вже не є фантастикою — він активно змінює життя людей у багатьох містах світу, покращуючи інфраструктуру, управління ресурсами та комфорт для громадян. З кожним роком ці технології стають дедалі важливішою частиною міського життя.

Буенос-Айрес (універсальний чат-бот)

Столиця Аргентини запустила свій чат-бот «Boti» ще у 2019 році. Завдяки розвитку генеративного ШІ, «Boti» досяг рекорду в 11 мільйонів розмов у січні 2022 року та став основним каналом комунікації для громадян. Спочатку він використовувався для тестування та вакцинації під час пандемії, але тепер також пропонує послуги прокату велосипедів та соціальної допомоги.

Сінгапур (100 інновацій на основі генеративного ШІ)

Сінгапур став першим містом у світі, яке створило цифровий двійник — віртуальну модель міста. Після урядової ініціативи минулого року було розроблено понад 100 рішень на основі генеративного ШІ, включаючи нові навчальні контенти та чат-боти для громадських центрів. Сінгапур активно використовує ШІ для розвитку економіки, запроваджуючи нову Національну стратегію ШІ наприкінці 2023 року.

Амстердам (створення екологічних матеріалів)

В університеті Амстердама розробляють нові стійкі матеріали за допомогою генеративного ШІ. Проект «Штучний інтелект для стійких молекул та матеріалів» (AI4SMM) використовує ШІ для створення нових молекул та матеріалів, таких як солі для зберігання енергії, стійка сталь і безпечні пластики.

Даллас (автономні автомобілі нового рівня).

В Далласі тестують новий тип автономних вантажівок, які використовують генеративний ШІ для навчання. Вони оснащені лідарними датчиками, що дозволяють створювати тривимірні карти оточення транспортного засобу та прогнозувати ситуації на 10 секунд вперед. Це може вирішити проблеми з затримками в ланцюгах постачання та зменшити викиди вуглецю.

Бостон (велосипедне майбутнє).

Бостон прагне стати дружнім до велосипедистів, використовуючи генеративний ШІ для моделювання велосипедної інфраструктури. Місто планує адаптувати успішний досвід Копенгагена до своєї інфраструктури, що дозволить жителям краще уявити, як зміниться міське середовище при розвитку велосипедної мережі.

itechua За матеріалами:

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