На ринок ПК чекає новий дефіцит, гірший за нестачу пам’яті

Електронна плата з процесором
На ринку комплектуючих назріває нова проблема: дефіцит процесорів може виявитися навіть серйознішим, ніж нестача пам’яті.
Про це повідомляє Digitimes із посиланням на джерела в індустрії.

Дефіцит процесорів загострюється

За словами учасників ринку, ситуація з CPU наразі навіть складніша, ніж із пам’яттю. Попри те, що оперативна пам’ять уже подорожчала та продається обмежено, окремі моделі процесорів від AMD і Intel фактично зникли з продажу — незалежно від їхньої вартості.
Найбільше дефіцит відчувають виробники корпоративних систем. Багато з них орієнтовані саме на рішення Intel, а частина моделей залишається в обмеженій доступності ще з 2025 року.
Ринок очікує, що ситуацію допоможуть стабілізувати нові процесори Intel, створені за техпроцесом 18A. Водночас ця технологія має складну історію: на старті компанія зіткнулася з низьким виходом придатних чипів і навіть розглядала можливість відмови від цього напряму.
Перші продукти на базі 18A вже з’явилися — це мобільні процесори Panther Lake, де новий техпроцес застосовується для обчислювального блоку. Наразі їх використовують у ноутбуках, але з часом такі рішення можуть з’явитися й у портативних пристроях.
Останніми місяцями ситуація з виробництвом поступово покращується. Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан підтримав ідею використання 18A не лише для внутрішніх потреб, а й для сторонніх клієнтів. Це може свідчити про зростання виходу придатних чипів і потенційне збільшення обсягів виробництва.

Попит на ШІ та ризики для ринку ПК

Попри певні позитивні сигнали, аналітики попереджають: у 2026 році попит на персональні комп’ютери може знизитися через зростання цін. Дорожчають як окремі комплектуючі, так і готові пристрої.
На споживчому ринку ситуація поки виглядає стабільнішою — багато ігрових процесорів ще доступні за відносно помірними цінами. Однак, за прогнозами, це тимчасово: найбільший тиск дефіциту очікується у другому кварталі, з квітня до червня.
Однією з ключових причин є стрімке зростання попиту на сервери для штучного інтелекту. Вони активно займають виробничі потужності, які раніше використовувалися для масового сегмента. У результаті попит на процесори та пам’ять зростає ще швидше, посилюючи дисбаланс на ринку.
Таким чином, дефіцит CPU стає новим фактором тиску на індустрію ПК. Якщо ситуація з постачанням не покращиться разом із розвитком техпроцесу 18A, користувачі можуть зіткнутися не лише з вищими цінами, а й із обмеженим вибором. Це відбуватиметься на тлі вже наявного подорожчання пам’яті, накопичувачів і відеокарт.
Раніше ми повідомляли, що Nvidia прогнозує попит на свої ШІ-чипи на рівні $1 трлн.
