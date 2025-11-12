0 800 307 555
Як зареєструвати новий автомобіль — правила оформлення

Технології&Авто
Реєстрація нового автомобіля є обов’язковою умовою для законного використання транспортного засобу на дорогах України.
Процедура нескладна та займає небагато часу, якщо заздалегідь підготувати необхідні документи. Детальніше про це розповідаємо із посиланням на ГСЦ МВС.

Коли потрібна реєстрація

Власник нового автомобіля має зареєструвати його у сервісному центрі МВС протягом 10 днів з моменту придбання.
Реєстрацію можна здійснити у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від місця проживання або реєстрації.

Необхідні документи

Для державної реєстрації транспортного засобу подаються:
  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб (договір купівлі-продажу, вантажно-митна декларація тощо);
  • сертифікат відповідності.
Актуальний перелік документів доступний на сайті сервісних центрів МВС.
Як проходить процедура

  1. Власник звертається до сервісного центру МВС особисто або записується онлайн.
  2. Адміністратор перевіряє подані документи.
  3. Дані про транспортний засіб вносять до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
  4. Власнику видають свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки.

Номерні знаки для разових поїздок

Якщо автомобіль придбаний у торговельній організації, можуть бути видані номерні знаки для разових поїздок (червоного кольору). Вони дозволяють дістатися до сервісного центру МВС для проведення постійної реєстрації.
Експлуатація автомобіля без постійної державної реєстрації на дорогах загального користування заборонена.
Раніше ми повідомляли, що після замовлення індивідуальних номерних знаків для авто та їх виготовлення потрібно оновити інформацію про транспортний засіб у документах — інакше використання номерів буде вважатися порушенням.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
