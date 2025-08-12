Яка країна стала найбільшим покупцем української агропродукції у липні — Finance.ua

Яка країна стала найбільшим покупцем української агропродукції у липні Сьогодні 06:38 — Аграрний ринок

Яка країна стала найбільшим покупцем української агропродукції у липні

За даними Держмитслужби у липні Україна експортувала 8,2 млн т товарів, серед яких 3,5 млн т склала аграрна продукція.

Про це повідомляють в пресслужбі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Основну частку українського експорту традиційно формують агропродукція та товари харчової промисловості. У липні їх обсяг сягнув $1,7 млрд, що перевищує половину всього експорту країни.

Найбільше в липні Україна експортувала за вартістю:

олію соняшникову ($537,9 млн або 464 тис. т);

пшеницю ($159,0 млн або 732,8 тис. т);

соєві боби ($151,0 млн або 375,2 тис. т);

кукурудзу ($145,0 млн або 617,7 тис. т);

Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером України. У липні до країн ЄС експортовано товарів на $1,9 млрд (+ 10,1% до червня цього року).

Хто найбільше купував

Найбільше українську продукцію купувала Польща ($405,9 млн)

Нідерланди ($201,8 млн),

Німеччина ($199,8 млн),

Іспанія ($161,4 млн)

Італія ($142,5 млн).

Щодо інших країн світу, найбільшими споживачами українського експорту стали — Китай ($212,4 млн), Туреччина ($149,2 млн), Індія ($140,8 млн), Єгипет ($110,9 млн) та Молдова ($100,3 млн).

