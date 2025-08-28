Скільки заробляють найбільші агрокомпанії в Україні — Finance.ua

Скільки заробляють найбільші агрокомпанії в Україні Сьогодні 16:01 — Аграрний ринок

Скільки заробляють найбільші агрокомпанії в Україні

Аналітики YouControl.Market проаналізували перші два квартали 2025 року, щоб оцінити динаміку агробізнесу в Україні: де зосереджені агрокомпанії в Україні і хто очолює рейтинг найбільших гравців за виручкою.

Хто заробив найбільше

Незважаючи на численні виклики, найбільші аграрні компанії України не лише втримали позиції, а й розширили масштаби бізнесу. За перше півріччя 2025 року десять провідних компаній галузі сумарно отримали 118,1 млрд грн виручки. До топ-10 входять переважно великі експортери зерна та олійних культур, а також виробники м’яса птиці — традиційно сильні сегменти українського агробізнесу.

Лідером ринку залишається ТОВ «Вінницька птахофабрика», флагман агрохолдингу МХП. За шість місяців 2025 року компанія заробила 26,8 млрд грн, що на 17,7% більше, ніж у найближчого конкурента, та вже становить 54% від доходу за весь 2024 рік (49,7 млрд грн).

На другому місці — ТОВ «Фірма Ерідон», дистриб’ютор насіння, добрив та засобів захисту рослин, з виручкою 22,8 млрд грн, що дорівнює 75,3% від результату 2024 року (30,2 млрд грн).

Третю позицію займає ПрАТ «Миронівська птахофабрика» у Черкаській області, ще один ключовий актив МХП, з доходом 12,8 млрд грн, що трохи більше половини показника 2024 року (25 млрд грн).

Інші учасники десятки — переважно міжнародні зернотрейдери та їхні українські підрозділи:

ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» — 11,5 млрд грн за пів року;

ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» — 9,3 млрд грн;

ТОВ «СП Нібулон» — 8,4 млрд грн;

ТОВ «Агропросперіс Трейд» — 8,3 млрд грн;

ТОВ «Сіефджі Трейдинг» (Continental Farmers Group) — 6,5 млрд грн;

ТОВ «АТ Каргілл» — 6,1 млрд грн;

ТОВ «Гранова Україна» — 5,5 млрд грн.

Географія агробізнесу

Аграрний бізнес України історично прив’язаний до родючих регіонів і повномасштабна війна суттєво змінила цю географію. Станом на кінець II кварталу 2025 року в Україні зареєстровано 82,9 тис. сільськогосподарських компаній. Безумовний лідер — місто Київ: у столиці зареєстровано 11,9 тис. агрокомпаній (14,3% від загальної кількості).

«Столиця очолює рейтинг регіонів за кількістю підприємств, що може видаватися нелогічним, адже безпосередньо сільськогосподарського виробництва в місті майже немає. Одна з причин може полягати в тому, що саме в Києві історично реєструють юридичні адреси великі агрохолдинги, трейдери сільгосппродукції, переробні компанії тощо», — кажуть дослідники.

Топ-5 регіонів за кількістю зареєстрованих агрокомпаній:

Київ — 11,9 тис. (14,3%); Миколаївська обл. — 6,8 тис.; Одеська обл. — 5,9 тис.; Дніпропетровська обл. — 5,6 тис.; Київська обл. — 5,1 тис.

Найменше компаній — у Чернівецькій (974) та Закарпатській (942) областях.

Динаміка реєстрацій агробізнесу

У січні-червні 2025 року в Україні стабільно реєструвалися нові компанії: у першому кварталі з’явилося 494, у другому — 490, що майже не відрізняється від показника минулого року (496). Кількість нових реєстрацій тримається на рівні близько 500 компаній щоквартально, а різниця між кварталами — менше 1%. Це свідчить про передбачуваність та впевненість підприємців у галузі.

У той же час кількість компаній, що припинили діяльність, зросла: на 45% порівняно з попереднім кварталом і на 58% у річному вимірі. Проте йдеться лише про десятки фірм на квартал, що незначно впливає на загальну картину ринку.

Як свідчать дані YouControl. Market, у першому півріччі 2025 року в агросекторі зареєстровано 984 нові компанії та 2452 нових ФОПів, у той час як припинили свою діяльність 115 компаній і 2755 ФОПів.

«За підсумками другого кварталу відкриття компаній уже переважають припинення. У ФОП картина інша: перша половина року дає мінус через хвилю припинень на старті, але в другому кварталі динаміка розвернулася на користь реєстрацій — отже, частина підприємців повертається до операційної активності. У підсумку агросектор ввійшов у друге півріччя поточного року із зростанням кількості компаній та ознаками стабілізації в індивідуальному підприємництві», — йдеться у дослідженні.

