Чотири роки ринку землі: як змінилася ціна гектара

Ринок земель сільськогосподарського призначення за чотири роки пройшов шлях від обережного старту через шок повномасштабного вторгнення до стійкого відновлення та рекордного зростання, що чітко ілюструє графік.

Перший період: етап становлення та цінової розвідки

(липень 2021 — лютий 2022)

Тоді ринок стартував з помірною активністю. Попит формували виключно фізичні особи, а пропозиція була обмеженою, оскільки багато власників паїв займали вичікувальну позицію, не поспішаючи продавати землю. Це й цілком зрозуміло.

На графіку видно поступове зростання кількості угод (світло-синя лінія) та проданих площ (темно-синя лінія) у цей період. Але початковий ажіотаж таки стався: він призвів до різкого стрибка середньої ціни до 95,7 тис. грн/га в липні 2021 року (пунктирна лінія).

Однак ринок швидко знайшов рівновагу, і до кінця 2021 року ціни різко знизилися. Як зазначає finance.ua координатор земельного комітету Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Ігор Лісецький, вони стабілізувалися на рівні близько 34 тис. грн/га.

Додамо, що кількість угод зросла від 2,5 тис. у липні 2021року до 10−12 тис. щомісячно до початку 2022 року, а площа проданих земель коливалася в межах 15−20 тис. га щомісячно.

За словами старшого наукового співробітника відділу земельних ресурсів та природокористування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», к.е.н. Ігоря Юрченка, тоді найвища активність спостерігалася в східних областях: на Харківщині укладено 9,5 тис. угод, на Сумщині — 7,2 тис., на Полтавщині — 6,4 тис. угод. Найвищі ж ціни фіксувалися у західних регіонах: у Львівській області ціни сягали 126,5 тис. грн/га, в Івано-Франківській — 120,7 тис. грн/га.

Другий період: шок та замороження ринку

(лютий — літо 2022)

Повномасштабне вторгнення практично зупинило ринок. На графіку це відображено як стрімке падіння всіх показників до нуля. Через закриття державних реєстрів і загальну невизначеність попит та пропозиція були паралізовані.

Щотижневі обсяги продажу впали вчетверо — від 10 тис. га до 2,5 тис. га. Після часткового відновлення роботи ринку влітку 2022 року ціни залишалися на відносно стабільному, хоча й низькому рівні, близько 37 тис. грн/га.

Третій період: поступове відновлення

(друга половина 2022 — 2023 роки)

Ринок продемонстрував надзвичайну стійкість. «Почалося поступове, але впевнене зростання кількості угод і площ протягом 2023 року. Кількість транзакцій стабілізувалася в діапазоні 4−7 тис. на місяць, що свідчить про повернення довіри як з боку покупців (попит), так і продавців (пропозиція). Середня вартість гектара також почала стабільно зростати, піднявшись від 39 тис. грн на початку 2023 року до 42 тис. грн наприкінці», — каже експерт УКАБ.

Четвертий період: вихід на новий рівень, доступ юридичних осіб від 1 січня 2024 року

(2024 — 2025)

Чому саме для населення цікавий доступ до купівлі-продажу сільгоспземель? Все дуже просто. Таке право стало новим потужним поштовхом до зростання нечуваного попиту та зрозуміло й цін.

Вихід на ринок компаній став головним драйвером їхнього зростання. Юридичні особи зараз готові платити в середньому на 17% більше, ніж фізичні.

«Це створило конкуренцію та підштовхнуло середню вартість вгору. У травні 2025 року середня ціна досягла історичного максимуму, перевищивши 52 тис. грн/га, а станом на червень 2025 року — 60,7 тис. грн/га», — додає Ігор Лісецький.

Для порівняння: на початку лютого 2022 року середня ціна 1 га землі складала 34 тис. гривен. Тобто зараз середня вартість сільгоспземлі у країні в 1,8 разів перевищує аналогічний показник початку 2022 року.

Як видно на графіку, від початку 2024 року, і особливо 2025 року, кількість угод та продані площі вийшли на рекордні рівні, стабільно перевищуючи показники 2021 року.

Таким чином, ми бачимо, що кількість угод у середині 2025 року стабілізувалася на рівні 10−15 тис. одиниць щомісячно, а площа відчужених земель складає близько 16−25 тис. га.

Поза тим, зберігається сезонність з піком активності у весняно-літній період. Станом на початок лютого 2022 року (перед повномасштабним вторгненням), ці показники відповідно складали 15−17 тис. одиниць та 35−38 тис. га, що є меншими, ніж наразі.

Дивлячись на цей цікавий графік, можна вивести для себе деякі шукані цифри щодо того, скільки ж можна було б заробити на купівлі-продажу окремої земельної ділянки. Так, приміром, якщо фізособа у лютому 2025 року прикупила собі 7 га сільгоспземлі за ціною 56 тис. грн за кожен гектар, а вже у квітні цього ж року вартість га збільшилася до 70,5 тис. грн, то, продавши цю ж саму ділянку, людина отримала б прибутку 101 тис. грн.

З одного боку, «навар» і не такий великий, але це пасивний дохід, отриманий лише через два-три місяці.

