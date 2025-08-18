Аграрії намолотили 24,8 млн тонн: 12,8% менше, ніж на цю дату торік — Finance.ua

Аграрії намолотили 24,8 млн тонн: 12,8% менше, ніж на цю дату торік Сьогодні 21:25 — Аграрний ринок

Аграрії станом на 15 серпня намолотили 24,81 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур з 6 млн 186,6 тис. га, що складає 55% площ, засіяних цими культурами, повідомило Мінекономіки.

Торік на 16 серпня було намолочено 28,46 млн тонн зернових з 6 млн 717,6 тис. га, тобто цьогорічні показники відповідно нижчі на 12,8% та 7,9%, а середня врожайність, яка складає 4,0 тонн/га, — на 5,4%.

Як зазначає Мінекономіки, пшениці обмолочено 18,99 млн тонн з 3 млн 396,2 тис. га (торік — 21,68 млн тонн з 4 млн 846,1 тис. га), ячменю — 4,73 млн тонн з 1 млн 247,2 тис. га (5,48 млн тонн з 1 млн 397,4 тис. га).

Середня врожайність цих культур цього року складає відповідно 4,3 тонн/га та 3,8 тонн/га, що на 3,5% та 3,3% менше минулорічних показників.

В той же час врожай гороху цього року вже більше минулорічного — 0,57 млн тонн з 230,3 тис. га порівняно із 0,46 млн тонн з 207,6 тис. га, а врожайність вища на 12,8% та складає 2,5 тонн/га.

