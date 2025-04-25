Фальшивий прапор не допоміг: Україна арештувала судно рф із краденим зерном з Криму — Finance.ua
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Фальшивий прапор не допоміг: Україна арештувала судно рф із краденим зерном з Криму

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Фальшивий прапор не допоміг: Україна арештувала судно рф із краденим зерном з Криму
Фальшивий прапор не допоміг: Україна арештувала судно рф із краденим зерном з Криму
Спроба рф приховати крадіжку українського зерна провалилась. У Чорному морі затримали судно, яке під чужим прапором вивозило пшеницю з окупованого Криму.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ — у межах комплексних заходів протидії економічним злочинам рф.
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Слідство встановило, що наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці. Її вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України. Аби приховати справжнє походження вантажу, судно ходило під прапором однієї з азійських країн — так працює «тіньовий флот» рф.
Під час обшуку на борту було вилучено навігаційне обладнання, документи та інші докази причетності до незаконного перевезення.
Наразі судно заарештоване, екіпаж передано для проведення процесуальних дій. Досудове розслідування триває.
За матеріалами:
Finance.ua
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