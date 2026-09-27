Porsche може скоротити ще понад 4 тисячі робочих місць

Концерн Volkswagen розглядає нове масштабне скорочення персоналу в Porsche. За даними Handelsblatt, може йтися приблизно про 4,1 тисячі робочих місць. Ці скорочення можуть стати додатковими до вже погоджених планів зі зменшення кількості працівників.

Про це пише uamotors.

Скільки працівників уже планують скоротити

Раніше Porsche домовилася про скорочення близько 4 тисяч посад, а влітку було погоджено ще приблизно 5 тисяч. Таким чином, чинні плани вже охоплюють близько 9 тисяч робочих місць.

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Нова пропозиція Volkswagen передбачає ще 4,1 тисячі скорочень, однак остаточного рішення поки немає.

Причиною перегляду витрат стали фінансові труднощі Porsche. Компанія зіткнулася зі зниженням продажів у Китаї та високими витратами на перехід до електромобілів.

На цьому тлі Volkswagen також погіршив прогноз операційної рентабельності на 2026 рік — до приблизно 1%.

Водночас Volkswagen не може самостійно провести нові звільнення в Porsche.

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Після виходу автовиробника на біржу він отримав більшу автономію, тому материнський концерн може лише рекомендувати подальше скорочення персоналу.

Які саме підрозділи можуть потрапити під оптимізацію, поки невідомо.

Для Porsche вже діють гарантії від звільнень із виробничих причин до 2035 року, а заводи в Цуффенгаузені та Вайсаху мають продовжити роботу.