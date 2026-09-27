🌍 Гайд для мандрівників «Вау, це Україна! 35 місць для незабутніх подорожей країною»

До Всесвітнього дня туризму зібрали 35 локацій у різних регіонах України, які варто додати до своїх майбутніх маршрутів — для окремої подорожі або просто спонтанної поїздки на вихідні.

У гайді знайдете:

📍 35 локацій у різних куточках України

Від відомих місць до маршрутів, які можуть стати вашим новим відкриттям.

🚗 Як дістатися та спланувати маршрут

Щоб перетворити ідею на готову поїздку.

⏱️ Скільки часу закласти на кожну локацію

Для короткого виїзду на вихідні або повноцінної мандрівки.

🏡 Де зупинитися та що врахувати

Практичні деталі, які допоможуть підготуватися заздалегідь.

🗺️ Які місця поєднати в одному маршруті

Щоб за одну подорож побачити ще більше.

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