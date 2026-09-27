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🌍 Гайд для мандрівників «Вау, це Україна! 35 місць для незабутніх подорожей країною»

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🌍 Гайд для мандрівників «Вау, це Україна! 35 місць для незабутніх подорожей країною»
🌍 Гайд для мандрівників «Вау, це Україна! 35 місць для незабутніх подорожей країною»
До Всесвітнього дня туризму зібрали 35 локацій у різних регіонах України, які варто додати до своїх майбутніх маршрутів — для окремої подорожі або просто спонтанної поїздки на вихідні.

У гайді знайдете:

📍 35 локацій у різних куточках України
Від відомих місць до маршрутів, які можуть стати вашим новим відкриттям.
🚗 Як дістатися та спланувати маршрут
Щоб перетворити ідею на готову поїздку.
⏱️ Скільки часу закласти на кожну локацію
Для короткого виїзду на вихідні або повноцінної мандрівки.
🏡 Де зупинитися та що врахувати
Практичні деталі, які допоможуть підготуватися заздалегідь.
🗺️ Які місця поєднати в одному маршруті
Щоб за одну подорож побачити ще більше.
А якщо плануєте поїздку за кордон, підготували для вас знижку за промокодом МАНДРІВКА
🌍 -25% на Зелену картку від ТАС.
🌴 -250 грн на туристичне страхування.
Нехай у збережених маршрутах буде більше місць, куди захочеться повернутися 💙💛

Отримати гайд «Вау, це Україна!»

За матеріалами:
Finance.ua
ПодорожіСтрахуванняТуристичне страхуванняЗелена картка
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