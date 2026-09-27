6 незвичних професій, назви яких можуть спантеличити

У Державній службі зайнятості розповіли про професії, назви яких можуть спантеличити: слова знайомі, але одразу здогадатися про суть роботи складно.

6 незвичних професій, назви яких можуть вводити в оману

1. Учений секретар. Це фахівець, який професійно займається науковими дослідженнями і керує організаційною роботою в науковій установі чи закладі вищої освіти. Фактично це працівник, який поєднує функції дослідника, менеджера й управлінця.

2. Фахівець з неруйнівного контролю. Такий спеціаліст перевіряє стан і якість матеріалів, деталей та будівельних конструкцій без їх пошкодження. Він працює з ультразвуком, магнітом або рентгеном. Часто такого фахівця ще називають дефектоскопіст.

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3. Черговий по відновному поїзду. Ця професія пов’язана із залізницею та аварійними ситуаціями. Черговий по відновному поїзду організовує роботу спеціального залізничного складу, який залучають для ліквідації наслідків аварій, сходження вагонів із рейок та інших надзвичайних ситуацій.

4. Парашутист-пожежник. Це працівник ДСНС та спеціаліст авіаційної охорони лісів. Він може десантуватися з парашутом у важкодоступні місця для гасіння лісових пожеж.

5. Ідентифікатор тварин. Ідентифікатор займається обліком і реєстрацією, а також присвоює сільськогосподарським і домашнім тваринам індивідуальні ідентифікаційні номери. До його роботи належать біркування, чіпування та внесення інформації до єдиного реєстру.