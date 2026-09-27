Скільки українців знайшли роботу в Німеччині

Майже 400 тисяч українців працевлаштовані у Німеччині. З них близько 350 тисяч сплачують внески до системи соціального страхування. Кількість українців, які знаходять роботу, продовжує зростати — у середньому більш ніж на 5 тисяч осіб щомісяця.

Про це пише DW із посиланням на Федеральне агентство з питань зайнятості Німеччини (BA).

Скільки українців знайшли роботу у Німеччині

У червні рівень зайнятості серед громадян України в Німеччині становив 39,7%.

Загалом роботу мають близько 400 тисяч українців, а майже 350 тисяч із них сплачують внески до системи соціального страхування.

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За словами представника BA, кількість працевлаштованих українців у середньому збільшується більш ніж на 5 тисяч осіб щомісяця.

За рік кількість громадян України, які працюють у Німеччині, зросла на 64 тисячі осіб.

Скільки українців отримують допомогу

Водночас значна кількість українців у Німеччині продовжує отримувати базову допомогу з безробіття.

У травні таку допомогу отримували 474 534 громадяни України. Проте за рік їхня кількість скоротилася на 19 163 особи, або на 3,9%.

До цього Finance.ua зазначав , що у Німеччині майже пів мільйона громадян України отримують соціальну допомогу Bürgergeld, тоді як рівень працевлаштування українських біженців залишається значно нижчим, ніж у низці інших європейських країн.

Економісти називають однією з причин такої ситуації недостатню фінансову мотивацію до працевлаштування. Іншими словами, для частини людей вихід на роботу може бути недостатньо вигідним порівняно з отриманням соціальної допомоги.