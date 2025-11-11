Корекція крипторинку: жовтень став першим «червоним» з 2018 року Вчора 16:03 — Криптовалюта

Корекція крипторинку: жовтень став першим «червоним» з 2018 року

Жовтень на ринку крипти позначився зниженням загальної капіталізації криптовалют на 6,1%, що стало першим від’ємним жовтнем з 2018 року.

Про це свідчить щомісячний огляд ринку від Binance Research.

Як пояснюють аналітики, корекція була спровокована історично великою ліквідацією позицій на US$19 млрд 10 жовтня.

Попри турбулентність, Bitcoin зміцнив домінування до 59,4%, а запуск нових альткоїн-ETF, зокрема Bitwise Solana Staking ETF зафіксував значний обсяг торгів і припливів у перший день. Водночас нові технологічні тренди від протоколу x402 до privacy-рішень формують новий етап розвитку індустрії.

ТОП-10 криптовалют

BNB (+6,2%) — BNB продовжив зростання та досяг нового історичного максимуму. У фокусі уваги — запуск prediction-ринків Polymarket і Myriad на BNB Chain, а також проєкти Ondo та China Merchants Bank, що розширюють сферу токенізації активів.

(+6,2%) — BNB продовжив зростання та досяг нового історичного максимуму. У фокусі уваги — запуск prediction-ринків Polymarket і Myriad на BNB Chain, а також проєкти Ondo та China Merchants Bank, що розширюють сферу токенізації активів. HYPE (-1,8%) — Сукупний обсяг торгів на DEX перевищив US$290 млрд у жовтні; загальний обсяг перпетуальних контрактів уперше перевищив US$1 трлн. Hyperliquid подала заявку на spot ETF (21Shares) і анонсувала викуп токенів на US$1 млрд.

(-1,8%) — Сукупний обсяг торгів на DEX перевищив US$290 млрд у жовтні; загальний обсяг перпетуальних контрактів уперше перевищив US$1 трлн. Hyperliquid подала заявку на spot ETF (21Shares) і анонсувала викуп токенів на US$1 млрд. BTC (-4,0%) — Bitcoin досяг історичних максимумів, але знизився наприкінці місяця через ліквідації over-leveraged позицій та загальний даунтренд на ринку.

(-4,0%) — Bitcoin досяг історичних максимумів, але знизився наприкінці місяця через ліквідації over-leveraged позицій та загальний даунтренд на ринку. ETH (-8,6%) — Ethereum знизився на тлі ринкової корекції. Частка токенів у корпоративних скарбницях становить близько 5% від загальної пропозиції. Припливи в spot ETF зберігаються.

(-8,6%) — Ethereum знизився на тлі ринкової корекції. Частка токенів у корпоративних скарбницях становить близько 5% від загальної пропозиції. Припливи в spot ETF зберігаються. SOL (-12,7%) — Bitwise Solana Staking ETF показав вражаючий дебют: US$55,4 млн у перший день торгів, AUM перевищили US$217 млн. Western Union оголосила про вибір мережі Solana для стейблкоїна.

XRP (-13,9%) — Зниження пов’язане із затримкою розгляду spot ETF у США через урядовий шатдаун.

(-13,9%) — Зниження пов’язане із затримкою розгляду spot ETF у США через урядовий шатдаун. TRX (-12,5%) — Корекція після попереднього зростання активності користувачів у мережі Tron.

(-12,5%) — Корекція після попереднього зростання активності користувачів у мережі Tron. LINK (-21,0%) — Зниження після періоду волатильності. Зберігається увага інституційних користувачів до Chainlink як інфраструктурного рішення для DeFi.

(-21,0%) — Зниження після періоду волатильності. Зберігається увага інституційних користувачів до Chainlink як інфраструктурного рішення для DeFi. DOGE (-21,1%) — Падіння після скорочення торговельних обсягів і зниження інтересу на спотовому ринку.

(-21,1%) — Падіння після скорочення торговельних обсягів і зниження інтересу на спотовому ринку. ADA (-24,0%) — Падіння через активність великих утримувачів та відкладений розгляд spot ETF у США.

Ключові події місяця

10 жовтня ринок пережив історичну ліквідацію позицій на понад US$19 млрд. Внутрішньоденна волатильність BTC досягла піку 16% із Z-показником 3,08 — подія, яка статистично відбувається приблизно раз на 1000 днів.

Федеральна резервна система знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів у жовтні, проте голова ФРС Пауелл висловив сумніви щодо ймовірності ще одного зниження до кінця року. Банк Японії утримав ставки на стабільному рівні, сигналізуючи про контроль над інфляцією при економічному зростанні.

Урядовий шатдаун у США, який розпочався на початку жовтня і триває досі, обмежив доступ інвесторів до критичних економічних даних та затримав розгляд заявок на нові ETF для XRP та Cardano.

Наприкінці місяця відбувся запуск Bitwise Solana Staking ETF з обсягом торгів першого дня US$55,4 млн та активами під управлінням понад US$217 млн. Western Union оголосила про вибір блокчейну Solana для свого нового стейблкоїну.

21Shares подали заявку до SEC на створення спотового ETF на HYPE, токен провідної perpetual DEX Hyperliquid, місячний обсяг торгів якої досяг US$290 млрд. Місячний обсяг торгів перпетуальними контрактами на всіх платформах вперше перевищив US$1 трлн.

DeFi: адаптація до волатильності

Загальна заблокована вартість (TVL) у DeFi за місяць знизилася на 4,85% через відплив ліквідності на тлі ринкової корекції. Серед топ-5 екосистем BNB Chain продемонстрував найсильніше зростання, за ним слідують Solana та Arbitrum. Tron та Ethereum зафіксували незначне зниження.

Читайте також ТОП-5 найпопулярніших криптовалют серед українців

Ключовим трендом місяця, кажуть у Binance Research, стало зростання активності на перпетуальних DEX. Місячний обсяг торгів перпетуальними контрактами на всіх платформах вперше в історії перевищив US$1 трлн. Окремо варто відзначити запропонований байбек токенів HYPE на US$1 млрд від Hyperliquid Strategies.

Стейблкоїни

Капіталізація стейблкоїнів у жовтні зросла на 3,54% на тлі ринкової волатильності. Це зростання підтримало on-chain ліквідність та допомогло стабілізувати DeFi-екосистему.

USDT продовжує розширювати домінування над USDC. У жовтні з’явилися нові fiat-backed стейблкоїни: EUROD (прив'язаний до євро) та JPYC (прив'язаний до японської єни), що розширює різноманітність стейблкоїнів поза долар США та підвищує ефективність міжнародних платежів.

NFT: активізація попиту та ріст ключових колекцій

Ринок NFT показав позитивну динаміку, збільшивши загальний обсяг продажів на 11,5%. NFT на базі Ethereum утримали лідерство з незначним зростанням обсягу на 6%. Bitcoin NFT продемонстрували зростання на 28,7%, а Base Chain з приростом 71,6%. BNB Chain зафіксував падіння на 81,6%.

Читайте також На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття

Серед топ-20 NFT-колекцій, за даними Binance Research, перше місце цього місяця зайняв DX Terminal на Base, випередивши CryptoPunks від Ethereum, які посіли друге місце. Courtyard by Polygon впав за межі топ-10 з різким зниженням обсягу на 70,5%.

Загалом, NFT-активність ще не повернулася до пікових рівнів минулих циклів.

Події та анлоки токенів у листопаді

У листопаді заплановані великі розблокування токенів для кількох провідних проектів, зокрема Aptos (APT), Arbitrum (ARB), Optimism (OP), Sui (SUI) та Starknet (STRK). Обсяги анлоків коливаються від 50 млн до 180 млн токенів, що потенційно може вплинути на короткострокову динаміку цін цих активів.

Серед головних заходів листопада:

DevConnect (Лісабон, Португалія)

Solana Breakpoint (Сінгапур)

ApeFest (Гонконг)

Також ринок очікує поновлення розгляду заявок на spot ETF для XRP і ADA після завершення урядового шатдауну в США.

Чого очікуати від ринку — прогноз Binance

У Binance Research зазначають, що ринок продемонстрував стійкість після жовтневої корекції. Швидке відновлення кредитного плеча після різкої корекції свідчить про збереження довіри учасників ринку. Індикатор BVoL від Binance (30-денна очікувана волатильність) зріс до 52, проте залишається значно нижче березневого піку 88.

Листопад може принести позитивні каталізатори. Ринок закладає в ціни очікуване завершення програми кількісного ужорсточення Федеральною резервною системою в грудні. На тарифному фронті США та Китай завершили нову торговельну угоду, за якою Китай призупиняє додаткові обмеження на рідкоземельні метали та збільшує закупівлі американської сої, натомість США паузує взаємні тарифи та знижує деякі існуючі.

Нові технологічні тренди формують фундамент для наступного етапу розвитку. Протокол x402 продемонстрував ріст активності до понад 720 тисяч щоденних транзакцій, створюючи інфраструктуру для AI-платежів. Privacy-монети зафіксували зростання транзакцій понад на 30%, а Zcash досяг нових історичних максимумів капіталізації, перевищивши Monero.

Зростаючий інституційний інтерес до альткоїн-ETF, стабільність стейблкоїн-сектору та інтеграція блокчейн-технологій у традиційні фінанси створюють сприятливе середовище для довгострокового розвитку індустрії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.