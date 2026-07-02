Трамп заробив понад $1,4 млрд на криптовалюті за рік Сьогодні 02:28 — Світ

Дональд Трамп, mb.com.ph

Президент США Дональд Трамп задекларував понад 1,4 млрд доларів доходу від криптовалютних проєктів за минулий рік. Це випливає з його фінансової декларації за 2025 рік, поданої до Офісу урядової етики США.

Про це пише Reuters

Згідно з документами, близько 800 млн доларів принесли проєкти компанії World Liberty Financial — криптоплатформи, яку Трамп співзаснував разом із синами. У цю суму входять понад 520 млн доларів від продажу токенів і ще понад 250 млн доларів від реалізації часток у бізнесі.

Ще 635 млн доларів доходу він отримав від продажу своїх мемкоїнів Trump. Таким чином, саме цифрові активи стали ключовим джерелом його прибутків, значно випередивши інші бізнес-напрямки.

У звіті також зазначено, що криптопроєкти кардинально змінили структуру доходів Трампа: ще рік тому він декларував близько 57 млн доларів від токенів World Liberty, а тепер ця сума зросла майже у дев’ять разів.

Інші джерела доходів і політичний контекст

Окрім криптовалют, Трамп задекларував понад 80 млн доларів доходу від врегулювання спорів із різними медіакомпаніями. Ще 52 млн доларів він отримав від ліцензування свого імені для закордонних девелоперських проєктів, зокрема у партнерствах на Близькому Сході.

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Загалом, за оцінкою Reuters, родина Трампа заробила щонайменше 2,3 млрд доларів на криптовалютних і пов’язаних із нею проєктах від моменту його повернення до Білого дому у 2025 році.

У Білому домі заявили, що ані президент, ані його родина не мають конфлікту інтересів. Речниця Анна Келлі підкреслила, що Трамп «зробив США криптостолицею світу» через свої політичні рішення, включно з регулюванням стейблкоїнів і послабленням контролю з боку регуляторів.

Вона також заявила, що всі дії президента спрямовані на користь громадян США, а критика на його адресу, за її словами, повторює «старі наративи», які просувають опоненти та традиційні медіа.

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