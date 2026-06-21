Кількість декларацій з криптовалютою зросла: хто задекларував найбільше — дослідження Сьогодні 09:20 — Криптовалюта

На 16% побільшало декларацій з криптовалютою торік, Фото: magnific

2 861 декларація з криптовалютою була подана торік, що на 16% більше, ніж у 2024 році. Найбільше таких декларацій подали працівники Національної поліції, прокуратури та військові ЗСУ. 278,8 млн грн лише у біткоїнах задекларував депутат-рекордсмен.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру декларацій

За даними аналітиків, загалом 654 159 декларацій подали декларанти за минулий рік.

Зазначається, що 265 декларацій із криптовалютою були подані невчасно — після 1 квітня 2026 року.

Кількість декларацій з криптовалютою, Інфографіка: Опендатабот

Де працюють декларанти криптовалюти

Найактивніше криптовалюту декларують представники Національної поліції — 548 декларацій або 19% усіх випадків.

Далі йдуть працівники прокуратури (358 декларацій), військовослужбовці Збройних сил України (240), представники судової системи (223) та працівники міських рад (198).

Де працюють декларанти криптовалюти, Інфографіка: Опендатабот

Серед народних депутатів Верховної Ради криптовалюту задекларували 16 осіб із 391, тобто близько 4%.

Найбільший криптопортфель серед парламентарів задекларував голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко — 80 BTC (близько 223 млн грн).

Де найбільше декларацій з криптовалютою

Понад чверть декларацій з криптовалютою подали у Києві — 820 декларацій. Наслідує Київщина (277), Дніпропетровщина (215), Харківщина (200) та Львівщина (174).

Де найбільше декларацій з криптовалютою, Інфографіка: Опендатабот

Хто з українців задекларував найбільше криптовалюти

Найбільші біткоїн-портфелі мають:

депутат Хмельницької районної ради Олександр Кізляр — 100 BTC, що станом на 10 червня 2026 року оцінюється у 278,8 млн грн;

народний депутат України Олег Бондаренко з 80 BTC вартістю 223 млн грн;

представниця департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Крістіна Павлова із 20 BTC на суму понад 55,7 млн грн.

У рейтингу власників ефіріума також лідирує Олександр Кізляр із 1 000 ETH на суму майже 74 млн грн.

На другому місці та сама Крістіна Павлова зі 130 ETH (9,6 млн грн), а третю позицію посідає представниця Київської міської прокуратури Ірина Суховетрук зі 100 ETH вартістю близько 7,4 млн грн.

Найбільші обсяги криптодоларів (USDT) задекларували:

голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош — понад 1,019 млн USDT, що еквівалентно майже 46 млн грн;

депутат Одеської районної ради Павло Шандра із 719 тис. USDT на суму понад 32,4 млн грн;

директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Максим Кисельов, який задекларував 647 тис. USDT вартістю понад 29,1 млн грн.

Аналітики додають, що 6 декларацій за 2025, які містили дані про криптовалюту, закрили із публічного доступу.

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