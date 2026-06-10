Що відбувалося з криптою у травні: ТОП-10 криптовалют Сьогодні 02:29 — Криптовалюта

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Криптовалютний ринок у травні 2026 року продемонстрував змішану динаміку: на тлі макроекономічного тиску загальна капіталізація знизилася, тоді як окремі активи показали стрімке зростання. Водночас інституційні потоки в ETF стали негативними, а інтерес до теми штучного інтелекту продовжив впливати як на фондові, так і на криптовалютні ринки.

Про це йдеться в повідомленні Binance Research, аналітичного підрозділу біржі Binance

Ринок під тиском макроекономіки

Аналітики Binance зафіксували зниження загальної капіталізації крипторинку у травні на 3,3% — до $2,55 трлн. Основним фактором тиску стали макроекономічні ризики:

напруженість навколо Ормузької протоки посилила інфляційні очікування,

зростання реальних ставок негативно вплинуло на ризикові активи.

Bitcoin упродовж місяця піднімався до близько $77 000, однак не зумів закріпитися біля позначки $82 000, яка збігається з важливими технічними рівнями ринку.

Паралельно скоротилися потоки в спотові ETF: за травень зафіксовано чистий відтік $1,1 млрд, з яких понад $2 млрд припали на останні два тижні місяця.

Відтік коштів також торкнувся Ethereum-ETF — мінус $300 млн за місяць. На цьому тлі співвідношення ETH/ BTC впало до 10-місячного мінімуму, а домінування Bitcoin піднялося приблизно до 58,8%.

Водночас інституційна пропозиція BTC на біржах продовжує скорочуватися: частка Bitcoin на біржових балансах знизилася до 15%, а близько 500 тис. BTC були виведені з бірж. Це супроводжується найнижчим за шість років тиском з боку продавців.

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Фондовий ринок США тим часом показав зростання восьмий тиждень поспіль, однак основний приріст був зосереджений у секторах, пов’язаних зі штучним інтелектом, де топ-10 компаній формують близько 41% індексу S&P 500.

Топ-10 криптовалют місяця та ключові рухи

Найкращу динаміку серед великих активів показав HYPE (+81%), який оновив історичні максимуми після запуску ETF від 21Shares і Bitwise. ZEC (+57,3%) зріс на тлі інтересу до приватності та накопичень з боку інституційних інвесторів.

Серед великих капіталізацій BNB (+15%) підтримало оголошення про запуск спотового ETF у США, а TRX (+8,7%) зріс завдяки посиленню позицій у сегменті стейблкоїнів і зростанню активності користувачів.

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Помірне зростання показав DOGE (+0,8%), тоді як SOL (-3,1%) і ADA (-5,7%) втратили позиції через перетік капіталу в активи з сильнішими притоками. BTC (-4,8%) просів на тлі ринкових спекуляцій, а XRP (-5,9%) знизився попри новини про пілот транскордонних розрахунків.

Найслабший результат серед топ-10 показав ETH (-12,4%), на який тиснули відтік капіталу, внутрішні зміни в Ethereum Foundation та сумніви щодо прямої вигоди для інвесторів.

Що означає травень для ринку надалі

На початку червня ринок залишається чутливим до трьох ключових факторів: рішень ФРС щодо ставок, просування законодавства Clarity Act у США та корпоративної звітності за другий квартал, зокрема щодо збереження ролі AI-сектору як головного драйвера зростання.

Крипторинок також уважно стежить за потоками в ETF на Bitcoin і Ethereum, які залишаються негативними у короткостроковій перспективі. Водночас дані блокчейну свідчать про скорочення біржових резервів BTC, що може зменшувати потенційний тиск продажів.

Серед структурних трендів продовжують набирати вагу теми токенізації реальних активів, розвитку платіжних рішень на базі стейблкоїнів і зростання інтересу до квантової стійкості криптосистем.

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