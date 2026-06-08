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Податки на криптовалюту: кому з українців потрібно подавати декларацію

Криптовалюта
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Від 1 січня 2026 року криптобіржі та провайдери гаманців у 52 країнах зобов’язані збирати дані про транзакції користувачів і передавати їх податковим органам
Від 1 січня 2026 року криптобіржі та провайдери гаманців у 52 країнах зобов’язані збирати дані про транзакції користувачів і передавати їх податковим органам
Тисячі українців зберігають заощадження в криптовалюті, однак не всі знають, що за певних умов такі активи підлягають декларуванню.
Громадяни, які лише зберігають криптовалюту на гаманцях і не здійснюють жодних операцій, не зобов’язані подавати декларацію про такі активи. Виняток становлять посадовці, на яких поширюються окремі вимоги фінансового контролю.
Водночас правила змінюються, якщо власник криптовалюти здійснював операції з нею. Громадяни, які проводили операції з криптоактивами протягом 2025 року, мали подати декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня 2026 року.

Які операції підлягають декларуванню

До операцій, які можуть підлягати декларуванню, належать:
  • продаж криптовалюти за фіат (виводили кошти на карту або отримували готівку);
  • оплата криптою — розцінюється як дохід від відчуження майна;
  • отримання крипти як оплати за фріланс чи консультації;
  • стейкінг та фармінг — отримання нових токенів як винагороди.
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До набрання чинності спеціальним режимом оподаткування податкова розглядає дохід від продажу крипти як «інші доходи». Ставка — 18% ПДФО плюс 5% військовий збір, разом 23%.
Податки на криптовалюту: кому з українців потрібно подавати декларацію

Україна готується до міжнародного обміну даними

Від 1 січня 2026 року криптобіржі та провайдери гаманців у 52 країнах зобов’язані збирати дані про транзакції користувачів і передавати їх податковим органам. Перша звітність очікується 2027 року. Україна активно готується до цих змін.
Країна впроваджує стандарт CARF — міжнародний механізм звітності щодо криптоактивів, який зобов’язує криптосервіси збирати й передавати інформацію про користувачів та їхні операції. Паралельно діє стандарт CRS для фінансових рахунків. Це означає, що навіть якщо сьогодні ви нічого не задекларували, дані про ваші транзакції на іноземних біржах можуть опинитися в руках українських податківців уже наступного року.
У новій статті Finance.ua розповідає, хто саме зобов’язаний декларувати криптовалюту, скільки податків треба сплатити та що загрожує тим, хто вирішить промовчати:

🔎 Криптовалюта і податки в Україні: хто має декларувати і скільки платити

За матеріалами:
Finance.ua
КриптовалютаПодатки на криптовалюти
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