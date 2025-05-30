Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних схем — БЕБ Сьогодні 11:32 — Кримінал

В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до схем з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку.

Про це повідомив керівник Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук.

«Сьогодні існує понад 50 тисяч ФОПів, що залучені до протиправних схем. Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно», — заявив Ткачук.

Інфографіка: esbu.gov.ua

За його словами, створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств.

На часі також напрацювання змін до законодавства, які підсилять інституційну спроможність органів, залучених до протидії економічним правопорушенням, розробка узгодженої системи виявлення ризиків та впровадження європейських стандартів реагування на них, налагодження спільної аналітичної роботи.

«Ми постійно шукаємо алгоритми покращення власної ефективності та налагодження комунікацій з іншими державними органами. З моменту укладення Меморандуму результативність нашої взаємодії помітно покращилась. Лише до правоохоронних органів ми скерували матеріали з інформацією про податкові порушення на більше ніж на 50 млрд грн», — додав голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

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