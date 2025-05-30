Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних схем — БЕБ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних схем — БЕБ

Кримінал
184
В Україні понад 50 тисяч ФОПів залучені до схем з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку.
Про це повідомив керівник Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук.
«Сьогодні існує понад 50 тисяч ФОПів, що залучені до протиправних схем. Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно», — заявив Ткачук.
Інфографіка: esbu.gov.ua
Інфографіка: esbu.gov.ua
За його словами, створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств.
На часі також напрацювання змін до законодавства, які підсилять інституційну спроможність органів, залучених до протидії економічним правопорушенням, розробка узгодженої системи виявлення ризиків та впровадження європейських стандартів реагування на них, налагодження спільної аналітичної роботи.
«Ми постійно шукаємо алгоритми покращення власної ефективності та налагодження комунікацій з іншими державними органами. З моменту укладення Меморандуму результативність нашої взаємодії помітно покращилась. Лише до правоохоронних органів ми скерували матеріали з інформацією про податкові порушення на більше ніж на 50 млрд грн», — додав голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems