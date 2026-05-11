Поляки дедалі рідше їдуть працювати за кордон Вчора 09:33 — Особисті фінанси

На високі зарплати у країнах Західної Європи можуть розраховувати передусім зварювальники, сантехніки та електрики

Поляки вже не так активно виїжджають за кордон у пошуках роботи. Якщо ще десять років тому сезонна праця в Німеччині, Нідерландах чи Ірландії дозволяла заробляти утричі більше, ніж у Польщі, то нині різниця суттєво скоротилася.

Про це пише InPoland.net.pl.

Різниця в зарплатах між Польщею та Західною Європою скоротилася

Наразі робота в країнах Західної Європи дозволяє заробляти приблизно вдвічі більше, ніж у Польщі. Однак вищі доходи супроводжуються й значно більшими витратами на проживання.

Президент Асоціації агентств із працевлаштування Мацей Копачинський зазначив, що часи, коли навіть некваліфіковані працівники могли отримувати високі заробітки на Заході, минули.

За його словами, на високі зарплати у країнах Західної Європи нині можуть розраховувати передусім зварювальники, сантехніки та електрики. Водночас ці фахівці мають хороші можливості для заробітку і в самій Польщі.

Попри скорочення різниці в оплаті праці, робота за кордоном залишається привабливою для мешканців бідніших регіонів Польщі.

Згідно з вакансіями, опублікованими на платформі OLX Praca, некваліфіковані працівники в Німеччині можуть заробляти близько 10−14 тис. злотих брутто на місяць. Для кваліфікованих спеціалістів рівень зарплат може сягати 20−25 тис. злотих брутто.

Поляки рідше планують трудову міграцію

За даними Барометра польського ринку праці, лише 10% опитаних розглядають можливість виїзду за кордон для працевлаштування упродовж наступних двох років. У 2022 році таких було 21%.

Однією з головних причин називають поступове скорочення різниці між зарплатами у Польщі та країнах Західної Європи.

Більшість з тих, хто зважується на роботу за кордоном, обирають довготривалі трудові відносини. Сезонні роботи втрачають популярність.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Польщі на початку 2026 року посилилася тенденція до скорочення персоналу. Бізнес активніше заявляє про масові звільнення, а ключові показники ринку праці свідчать про поступове охолодження економічної активності. Як зазначають аналітики, найбільший внесок у негативну динаміку робить промисловий сектор.

У січні-лютому роботодавці заявили про наміри звільнити 9060 працівників — це на 50% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна кількість незавершених процедур звільнення сягнула 18 576 осіб, що також перевищує показники минулого року.

Раніше ми повідомляли , що темпи зростання середньої заробітної плати в Польщі поступово сповільнюються, а ринок праці стає дедалі більш сегментованим залежно від галузі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.