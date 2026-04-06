США прямує до рецесії: вона може бути найгіршою за всю історію

Наближається рецесія, що ретроактивно переосмислює це слово. Такі прогнози дають експерти щодо економіки США.
Про це пише thehill.
Як пише видання, роками американська економіка працювала на небезпечній ілюзії. Ринки стрімко зростали. Ціни на активи зростали. Ті, хто вже був у системі — з капіталом, з рятівними подушками, зі зв’язками — накопичували багатство темпами, які здалися б непристойними ще десять років тому. Акції різко зросли. Вартість нерухомості перетворилася на жарти, що лунають за рахунок орендарів.
Нині середній клас займає незвичне становище в американському житті — він радше спускається кар’єрними сходами, ніж піднімається по них. Приблизно 60 відсотків американців не можуть покрити неочікувані витрати в 1000 доларів без позики.
Звільнення

Вже не рідкість чути, що компанія, іноді неймовірно прибуткова, втрачає сотні чи тисячі посад за одне оголошення. Ситуацію погіршує те, що все менше випускників знаходять роботу в тих галузях, на які вони готувалися, виходячи на ринок, який скорочується саме тоді, коли вони приходять.
«Штучний інтелект більше не є чимось, до чого потрібно готуватися. Він з’явився як колега, підрядник, перший варіант, діагноз — повністю, практично та байдуже до життів, які він замінює», — пише видання.

Що було

Попередні рецесії були жорстокими, але тимчасовими. Робочі місця зникали, а потім поверталися, коли умови покращувалися. Галузі промисловості скорочувалися, а потім відновлювалися.
Заначається, що ролі, які замінив ШІ, не повертаються після відновлення економіки. Вони просто зникають. Назавжди відходять за стіну підвищення ефективності та розширення маржі.
Це повністю змінює психологію спаду. Питання зміщується з того, коли ситуація покращиться, на те, для кого вона покращиться?
  • Ті, хто володіє технологією — хто її створює, фінансує, впроваджує — отримають величезну вигоду.
  • Для тих, хто її замінить, є порада перекваліфікуватися, змінити напрямок діяльності, адаптуватися.
«Суспільство, яке все ще вірить у витривалість, може пережити спад. Суспільство, побудоване виключно на споживанні, стикається з важчим випробуванням. Бо економіка — це не просто системи. Вона є вираженням колективних переконань: щодо роботи, справедливості, того, хто виграє, і чи є гра підтасованою», — резюмують у статті.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
