У США людям, що втратили роботу через ШІ, платитимуть по $1000 щомісяця Сьогодні 07:13 — Технології&Авто

У США стартувала програма AI Dividend, яка передбачає виплату базового доходу людям, що втратили роботу через розвиток штучного інтелекту.

Як працює програма

Ініціативу запустили некомерційні організації AI Commons Project та What We Will. Її мета — підтримати людей в умовах економіки, де роль штучного інтелекту стрімко зростає.

Учасники програми отримуватимуть по $1000 щомісяця протягом року. При цьому жодних вимог щодо працевлаштування або звітності не передбачено.

Наразі проєкт охоплює від 25 до 50 людей, а обсяг залученого фінансування становить близько $300 тисяч. У 2026 році фонд планують розширити до $3 млн, зокрема за рахунок внесків компаній, які працюють у сфері ШІ.

Чому виникла ідея

Одна з ініціаторок програми, інженерка-програмістка Кейтлін Корт, зазначає, що проблема стала очевидною після того, як випускникам її курсів дедалі тяжче знаходити роботу.

За її словами, попит на початкові позиції знизився через активне впровадження ШІ-інструментів для програмування, зокрема Microsoft Copilot та Claude.

«Вакансії, які бачать студенти, часто виглядають принизливо. Насправді вони не дають можливості займатися повноцінною розробкою — замість цього людей просять перевіряти код, створений ШІ», — пояснює вона.

Ідея базового доходу і ШІ

Ідею базового доходу раніше підтримував керівник OpenAI Сем Альтман. Ще у 2016 році він запустив експеримент, у межах якого тисяча людей отримували по $1000 щомісяця.

Результати показали, що такі виплати дали людям більше свободи у витратах і трохи зменшили кількість відпрацьованих годин. Водночас вони не покращили фізичне здоров’я та не забезпечили довгострокової фінансової стабільності.

Нові підходи до розподілу ресурсів

У 2024 році Альтман запропонував іншу концепцію — «універсальні базові обчислення». Вона передбачає, що користувачі отримують частку обчислювальних ресурсів ШІ, яку можуть використовувати або навіть продавати.

Водночас думки щодо ефективності таких підходів різняться. Ексрадник OpenAI Майлз Брундейдж припускає, що розвиток економіки завдяки ШІ дозволить збільшити базовий дохід до $10 000.

Один із піонерів технології Джеффрі Хінтон вважає такі виплати необхідними, тоді як керівник Anthropic Даріо Амодей переконаний, що самих лише грошових виплат буде недостатньо для вирішення проблеми.

