$800 за день: стартап шукає людину, яка буде «діставати» ШІ Сьогодні 07:44 — Технології&Авто

Чат-бот

Роздратування від спілкування з чатботами може перетворитися на реальний заробіток. Стартап Memvid шукає людину, яка за $800 на день тестуватиме штучний інтелект на витривалість — фактично навмисно «виводитиме його з рівноваги», щоб виявити слабкі місця.

У чому полягає робота

Формально вакансія виглядає просто, але доволі незвично. Протягом 8 годин потрібно:

спілкуватися з чатботами;

давати їм завдання щось запам’ятати;

перевіряти, чи вони це пам’ятають;

фіксувати всі помилки, втрату контексту та суперечності.

Фактично йдеться про системне тестування того, як ШІ «забуває» інформацію під час тривалих діалогів.

Хто може отримати цю роботу

Вимоги до кандидата мінімальні:

вік від 18 років;

готовність багаторазово повторювати запитання;

терпіння і критичне ставлення до технологій;

комфорт перед камерою (усі сесії записують).

У заявці також потрібно описати власний негативний досвід із чатботами. Наразі шукають одну людину на дистанційну роботу з оплатою $100 за годину.

Чому чатботи забувають інформцію

Більшість сучасних ШІ працюють не з повноцінною пам’яттю, а з обмеженим «контекстним вікном». Через це довгі розмови призводять до втрати частини інформації, бот може ігнорувати попередні інструкції, а відповіді стають суперечливими. Навіть попри те, що великі компанії намагаються додати функції пам’яті, проблема залишається актуальною.

Memvid працює над технологією, яка має «навчити» ШІ краще запам’ятовувати інформацію.

Йдеться про систему, яка:

зберігає дані та контекст розмов;

об’єднує їх у єдиний файл;

підвищує точність пошуку інформації (за оцінкою компанії — на 60%).

Головна мета — зробити відповіді ШІ більш стабільними та передбачуваними.

ШІ між «амнезією» і надмірною пам’яттю

На тлі проблем із пам’яттю виникає і протилежний ризик. Дослідження показують, що ШІ-агенти вже можуть самостійно координуватися та поширювати інформацію в мережі без участі людини.

У результаті формується парадокс: у звичайному спілкуванні ШІ швидко забуває контекст, але в складних системах може ефективно «запам'ятовувати» і відтворювати дії. Саме ці обмеження і намагаються дослідити та виправити нові технологічні стартапи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.