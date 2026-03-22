Співробітники Amazon кажуть, що ШІ лише збільшує навантаження

Штучний інтелект, Фото: freepik

Працівники компанії Amazon заявили, що використання інструментів штучного інтелекту не полегшує їхню роботу, а навпаки, збільшує обсяг завдань. Дослідження компанії ActivTrak підтверджує ці скарги: після впровадження ШІ середнє робоче навантаження працівників зросло.

Про це пише видання Gizmodo.

Обсяг роботи не скорочується

Протягом кількох років технологічні компанії з Силіконової долини обіцяли, що штучний інтелект автоматизує роботу, зменшить навантаження на працівників і навіть дозволить скоротити робочий тиждень.

У багатьох компаніях США почали впроваджувати ШІ, заявляючи, що це допоможе досягти кращого балансу між роботою та особистим життям.

Однак частина працівників каже, що реальність інша. Група корпоративних співробітників Amazon розповіла виданню The Guardian, що керівництво активно змушує використовувати внутрішні інструменти ШІ, хоча вони ще недопрацьовані.

За словами працівників, ці інструменти часто помиляються. Через це людям доводиться перевіряти результати, виправляти помилки або консультуватися з колегами. У підсумку на виконання завдань іде більше часу, а продуктивність не зростає.

Один із розробників програмного забезпечення сказав, що він і його колеги не відчувають, що працюють швидше. Водночас керівництво постійно наголошує, що потрібно пришвидшувати роботу і що саме ШІ має допомогти це зробити.

Подібна ситуація спостерігається не лише в Amazon. Аналітична компанія ActivTrak проаналізувала робочу активність 163 638 працівників у 1 111 організаціях протягом трьох років і дійшла висновку, що штучний інтелект не зменшує навантаження.

Дослідники написали у звіті, що дані однозначні: ШІ не скорочує обсяг роботи.

Після впровадження таких інструментів працівники почали витрачати більше часу майже на всі види роботи. Кількість електронних листів, які вони надсилають, зросла на 104%, повідомлень у чатах — на 145%, а час роботи з бізнес-інструментами — на 94%.

У звіті йдеться, що штучний інтелект використовується як додатковий інструмент для підвищення продуктивності, а не як заміна частини роботи.

Опитування ActivTrak показало дещо іншу деталь. Деякі завдання з допомогою ШІ справді виконуються швидше і з’являється вільний час. Але цей час швидко заповнюють новими завданнями. У результаті компанія отримує більше результатів роботи, але навантаження на працівників не зменшується.

Про подібну різницю між обіцянками і реальністю раніше говорив колишній керівник у Google Мо Гавдат. Він навів приклад із соціальними мережами та мобільними телефонами: їх рекламували як технології, що покращать життя і звільнять час, але на практиці цього часто не сталося.

На його думку, технології лише підсилюють уже існуючі людські цінності та можливості. У випадку з бізнесом це означає, що вони можуть ще більше посилювати прагнення компаній отримувати більше прибутку.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.