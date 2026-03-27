0 800 307 555
Уперше в історії. У США планують додати підпис Трампа на всі нові доларові банкноти

Уперше в історії. У США планують додати підпис Трампа на всі нові доларові банкноти
Уперше в історії. У США планують додати підпис Трампа на всі нові доларові банкноти
Міністерство фінансів США оголосило про намір розміщувати підпис президента Дональда Трампа на всіх нових паперових банкнотах. Це стане першим випадком, коли підпис чинного президента з’явиться на доларових банкнотах. Традиційно на американській валюті розміщуються підписи міністра фінансів і казначея США, без участі президента.
Про це пише AP.
У Міністерстві фінансів зазначили, що ініціатива пов’язана з підготовкою до святкування 250-річчя США. Очікується, що на банкнотах також залишиться підпис міністра фінансів Скотта Бессента.
Паралельно триває обговорення розміщення зображення Трампа на монеті.
Експерти також зазначають, що у разі реалізації цього рішення нові банкноти можуть набути колекційної цінності в майбутньому.
За словами економіста Майкла Бордо, рішення може викликати політичну реакцію, однак формально може не порушувати закон, оскільки повноваження щодо оформлення банкнот належать Міністерству фінансів. Історично ці повноваження були закріплені за відомством ще у 1862 році, коли Конгрес дозволив випуск паперових грошей для фінансування громадянської війни.

Критика ініціативи

Ініціатива вже викликала критику з боку представників Демократичної партії. Вони звертають увагу на те, що рішення ухвалюється на тлі зростання вартості життя, зокрема цін на продукти та пальне.
Конгресвумен Шонтель Браун заявила, що такий крок є неприйнятним, і пов’язала його з економічними труднощами, з якими стикаються американці.
Зі свого боку скарбник США Брендон Біч заявив, що розміщення підпису Трампа на американській валюті «не лише доречне, а й цілком заслужене».
Нагадаємо, раніше Finanace.ua розповідав, що Федеральна комісія затвердила 24-каратну ювілейну золоту монету із зображенням президента на честь 250-річчя США. На монеті з одного боку зображено президента Дональда Трампа в Овальному кабінеті та дати 1776−2026, а з іншого — білоголового орлана.
Монету ще має офіційно схвалити Міністерство фінансів, яке враховує позиції як Комісії з образотворчого мистецтва, так і Громадського консультативного комітету з карбування монет (CCAC), федерального органу з більш широким складом членів.
Альона Лістунова
