За Єрмака внесли вже повну суму застави

Казна та Політика
За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну необхідну суму застави — 140 мільйонів гривень.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на пресслужбу ВАКС і його адвоката Ігоря Фоміна.
Поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день. Тож, попри активний збір коштів на заставу, 16 та 17 травня Андрій Єрмак провів у платній камері слідчого ізолятора.
14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.
За колишнього главу Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» під Києвом, через п’ять годин після арешту почали вносити заставу.
За матеріалами:
Finance.ua
