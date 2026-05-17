Як змінилися видатки на зарплати військовим від початку великої війни (інфографіка)

Як зросли видатки на зарплати військовим за час повномасштабного вторгнення
Найбільше зросли видатки на Державну спеціальну службу транспорту — в 23 рази. Однак за розміром виплат стабільно лідирують Збройні сили і Нацгвардія: у 2026 році їхнім службовцям сумарно передбачено майже 900 мільярдів гривень.
Як змінилися закладені в бюджеті видатки на зарплати військових після початку великої війни, розповідає «Слово і діло».

У скільки разів зросли видатки на зарплату військовим

Найменші видатки в бюджеті 2021 року передбачалися працівникам Держспецтрансслужби: 685 мільйонів гривень.
За час повномасштабного вторгнення важливість транспортного забезпечення на порядок зросла, що обумовило розширення ДССТ — і збільшення видатків на зарплату в 23 рази, до 15 мільярдів 720 мільйонів у бюджеті 2026 року.
У 13 разів збільшилося фінансування персоналу Збройних сил і Нацгвардії.
Видатки на зарплату ЗСУ в 2021 році склали трохи більше 57 мільярдів гривень, а до 2023 року виросли до майже 783 мільярдів. У наступні роки ця бюджетна стаття коливалася то вниз, то вгору. У бюджеті 2026 року на зарплату ЗСУ закладено 717 з половиною мільярдів гривень.
Своєю чергою видатки на зарплату персоналу Нацгвардії у 2021 році становили 7 мільярдів 674 мільйони гривень, а у цьогорічному плані уряду на них виділено 101 мільярд 279 мільйонів гривень.
Удесятеро виросло фінансування зарплат працівників Головного управління розвідки. У 2026 році їм передбачено 18 мільярдів 715 мільйонів гривень.
Витрати на оплату персоналу Держприкордонслужби, яка з 2022 року бере активну участь у бойових діях, зросли увосьмеро — до 65 мільярдів 291 мільйона гривень.
Найменше збільшилося фінансування працівників Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки — у три і два рази відповідно. У 2026 році на зарплату персоналу СБУ закладено понад 32 мільярди 272 мільйони гривень, а СЗР — 4 мільярди 597 мільйонів гривень.

Що вплинуло на зростання видатків на зарплату військовим

Є два фактори зростання державних видатків на оплату праці військовослужбовцям.
По-перше, за час повномасштабного вторгнення на порядок виросла чисельність усіх сил оборони. Одні лише ЗСУ виросли з 246 тисяч осіб у 2021 році до близько 900 тисяч у 2025 році.
По-друге, збільшилася і середня зарплата військовослужбовців — як мінімальний оклад, так і додаткові виплати за участь у бойових діях.
За матеріалами:
Слово і Діло
