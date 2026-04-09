Рада ухвалила закон про нові правила підтвердження страхового стажу Сьогодні 16:07

У разі відсутності трудової книжки або необхідних записів стаж можна буде підтвердити кількома способами

Верховна Рада 9 квітня прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт № 13705-д «Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ щодо підтвердження страхового стажу».

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Мета закону

Закон спрямований на вдосконалення механізмів підтвердження страхового стажу та спрощення процедур призначення і перерахунку пенсій. Йдеться насамперед про випадки, коли громадяни не мають необхідних документів через втрату архівів, ліквідацію підприємств або тимчасову окупацію територій.

Також передбачено ширше використання відомостей з державних електронних інформаційних систем і реєстрів, що містять дані про трудову діяльність, сплату єдиного внеску, заробітну плату та інші дані, необхідні для призначення (перерахунку) пенсій.

Що передбачає закон

Закон встановлює обов’язок Пенсійного фонду України інформувати громадян у разі відсутності необхідних даних у реєстрах для призначення або перерахунку пенсії. Також фонд має роз’яснювати порядок підтвердження стажу, зокрема через суд.

Крім того, до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які не були сплачені страхові внески, якщо у страхувальника є заборгованість, але подано відповідну звітність.

Як підтверджуватимуть стаж без документів

У разі відсутності трудової книжки або необхідних записів стаж можна буде підтвердити кількома способами:

за наявними документами, що містять інформацію про періоди роботи;

за показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником (у порядку, визначеному урядом);

на підставі рішення суду щодо встановлення факту трудових відносин.

Очікується, що прийнятий закон має спростити зарахування стажу роботи у випадках втрати документів та забезпечити реалізацію права громадян на пенсійне забезпечення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 2004 року в Україні запроваджено поняття «страхового стажу». Відтоді не важливо, скільки ви пропрацювали фактично, а важливо, як довго ваш роботодавець оплачував страхові внески до Пенсійного фонду і в якому розмірі. Тому, якщо хочете отримувати в старості пенсію, краще перевірити свій страховий стаж заздалегідь і, якщо не вистачає, докупити його.

Як розповідала експертка Інституту економічних досліджень Олександра Бетлій, доходи Пенсійного фонду України безпосередньо залежать від кількості офіційно працевлаштованих громадян та рівня їхніх зарплат. Наразі в Україні діє солідарний принцип: працюючі громадяни фінансують виплати нинішнім пенсіонерам. Станом на сьогодні в Україні налічується близько 10,2 млн пенсіонерів, тоді як кількість застрахованих осіб є меншою за 10 млн.

