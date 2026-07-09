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Матч між Аргентиною та Єгиптом допоміг Google встановити новий рекорд

Технології&Авто
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Рекордні показники для Google
Рекордні показники для Google
Пошукова система Google встановила новий рекорд за кількістю запитів завдяки Чемпіонату світу з футболу. Сплеск активності зафіксували у вівторок, 7 липня, а більшість запитів стосувалися драматичного матчу між Аргентиною та Єгиптом.
Про це пише Межа.

Google зафіксував рекордну кількість запитів

«Google Пошук побив усі попередні рекорди використання та досяг найвищого рівня одразу після того, як Аргентина забила переможний гол», — написав у середу Нік Фокс, керівник Google у підрозділі Knowledge and Information.
Фокс не поділився конкретними цифрами, але уточнив, що йдеться про «найбільшу кількість запитів на секунду» одразу після переможного гола Аргентини.
Рекордні показники для Google прийшли у час, коли її традиційна пошукова система намагається протистояти чатботам штучного інтелекту, які набувають дедалі більшої популярності. Нині компанія все ще утримує 90% ринку пошуку, вартість її акцій за останній рік більш ніж подвоїлася, а зростання виручки в першому кварталі стало найшвидшим із 2022 року.
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Які запити стали найпопулярнішими

Окрім запиту «Аргентина — Єгипет» рекордний сплеск фіксували запити:
  • «Аргентина — Колумбія»;
  • «Скільки голів на чемпіонаті світу забив Мессі»;
  • «Хто ще грає сьогодні на чемпіонаті світу»;
  • «Скільки разів Аргентина вигравала чемпіонат світу»;
  • «Як називається порушення, коли гравець б’є іншого гравця під час матчу»;
  • «Чи це останній чемпіонат світу для Мессі»;
  • «Де відбудеться фінал чемпіонату світу»;
  • «Скільки результативних передач зробив Мессі на чемпіонаті світу 2026»;
  • «Хто найкращий футболіст світу»;
  • «З ким Аргентина зіграє наступний матч на чемпіонаті світу».
За матеріалами:
mezha.media
Google
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