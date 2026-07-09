Матч між Аргентиною та Єгиптом допоміг Google встановити новий рекорд
Google зафіксував рекордну кількість запитів
Google Search broke all prior usage records and saw its highest usage in history right after Argentina scored their winning goal in yesterday’s match! 🤯 Great to see the global excitement for the World Cup... can't wait for the semis and final!— Nick Fox (@thefox) July 8, 2026
Які запити стали найпопулярнішими
- «Аргентина — Колумбія»;
- «Скільки голів на чемпіонаті світу забив Мессі»;
- «Хто ще грає сьогодні на чемпіонаті світу»;
- «Скільки разів Аргентина вигравала чемпіонат світу»;
- «Як називається порушення, коли гравець б’є іншого гравця під час матчу»;
- «Чи це останній чемпіонат світу для Мессі»;
- «Де відбудеться фінал чемпіонату світу»;
- «Скільки результативних передач зробив Мессі на чемпіонаті світу 2026»;
- «Хто найкращий футболіст світу»;
- «З ким Аргентина зіграє наступний матч на чемпіонаті світу».
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