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Світові постачання ПК впали вперше за 2 роки, але виробники все одно заробляють більше

Технології&Авто
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Довготривалий дефіцит пам'яті може посилити концентрацію ринку
Довготривалий дефіцит пам'яті може посилити концентрацію ринку
Світові постачання ПК у другому кварталі 2026 року впали на 4,9% у річному вимірі — до 68,2 млн пристроїв.
За даними IDC, це перше падіння після дев’яти кварталів зростання, а головною причиною став дефіцит пам’яті, який підвищує ціни на комплектуючі.

Виробники готуються до подальшого підвищення цін

IDC зазначає, що проблема не обмежується лише DRAM. На ринок також тиснуть нестача накопичувачів, геополітичні ризики та загальне подорожчання компонентів. Дефіцит пам’яті, за оцінкою компанії, не послабиться щонайменше до початку 2028 року, тому виробники вже готуються до подальшого підвищення цін у 2027-му.
Найцікавіше, що падіння постачань не означає падіння доходів. Дослідник IDC Джітеш Убрані пояснює це «розривом між пристроями та грошима»: виробники піднімають ціни швидше, ніж падає попит. Тобто покупці відкладають оновлення ПК або купують менше пристроїв, але ринок у грошах продовжує зростати.
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IDC попереджає, що в другій половині 2026 року ситуація може погіршитися. Канали продажів уже повідомляють про підвищені запаси пристроїв за вищими цінами, а нової хвилі закупівель «про запас» компанія не очікує. Це може пригальмувати звичний цикл оновлення ПК, навіть попри інтерес до комп’ютерів із локальними ШІ-функціями.

Падіння зачепило більшість великих виробників

Lenovo залишилася лідером ринку з часткою 24,4%, але її постачання скоротилися на 2,1%. HP впала на 9%, Dell — на 5%. Найбільше серед топових брендів просіли «інші» виробники — їхні постачання зменшилися на 10,5%.
Apple стала головним винятком. Її постачання Mac зросли на 10,1% - до 6,7 млн пристроїв, а частка компанії піднялася з 8,5% до 9,9%. В IDC пов’язують це із запуском MacBook Neo, хоча Apple також підвищила ціни відповідно до загальної ситуації на ринку.
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Довготривалий дефіцит пам’яті може посилити концентрацію ринку. В IDC вважають, що найбільші виробники — зокрема Apple, Dell і Lenovo — краще захищені завдяки масштабам, зв’язкам із постачальниками та суміжним бізнесам на кшталт смартфонів і серверів. Менші компанії в такій ситуації можуть втрачати частку, бо їм складніше забезпечити постачання компонентів за прийнятними цінами.
За матеріалами:
mezha.media
Техніка
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