X запустила нові відеофункції: експерти вже говорять про серйозну проблему 10.07.2026, 00:29 — Технології&Авто

Головна мета команди — дати авторам інструменти для створення власного контенту

Соцмережа X отримала новий відеоредактор із функціями, які мають зробити платформу привабливішою для авторів контенту. Водночас експерти попереджають, що без захисту авторських прав і стабільної монетизації оновлення може не дати очікуваного результату.

Про це повідомив керівник продукту X Нікіта Бір у своєму дописі на X

Головні новинки

Після оновлення користувачі отримають інструменти, які раніше були доступні переважно у спеціалізованих програмах для монтажу. Серед головних новинок — підтримка субтитрів одразу кількома мовами з можливістю змінювати шрифт, колір і розмір тексту.

Також у застосунку з’явилася функція «зеленого екрана» (chroma key). Вона дозволяє використовувати як фон фотографії зі смартфона або зображення з інших публікацій у X.

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За словами Нікіти Біра, головна мета команди — дати авторам інструменти для створення власного контенту. Він зазначив, що зараз значна частина популярних акаунтів набирає перегляди завдяки повторному завантаженню чужих відео, які навіть через кілька років після першої публікації продовжують збирати мільйони переглядів.

Думка аналітиків

Втім, аналітики вважають, що нових функцій недостатньо для залучення авторів. Вони наголошують, що творці контенту насамперед обирають платформи зі стабільною системою виплат, тоді як X поки не може запропонувати умови, подібні до Meta, TikTok чи YouTube.

Додатковою проблемою називають конфлікти керівництва X із відомими блогерами.

Ще одним слабким місцем платформи експерти називають відсутність вбудованої системи захисту авторських прав. На відміну від Meta, де власники оригінальних Reels можуть блокувати копії або отримувати рекламний дохід із них, а також YouTube з його алгоритмами пошуку дублікатів, у X таких механізмів поки немає.

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Серйозною проблемою залишаються й боти. Вони не лише штучно збільшують перегляди, а й масово копіюють оригінальні відео для повторної публікації на спам-акаунтах.

За даними розробників, системи безпеки X зараз виявляють і блокують у середньому 208 ботів щохвилини. Через це приблизно половина команди продукту займається боротьбою зі спамом.

Наразі новий відеоредактор доступний лише користувачам iOS. Версію застосунку для Android, за словами розробників, зараз повністю перебудовують.

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