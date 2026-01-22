Європейці збираються запустити альтернативу X. Нова соцмережа називається W
В ЄС збираються запустити власну платформу соціальних мереж W на тлі зростання напруженості зі Сполученими Штатами.
Про це повідомляє CyberNews.
Нова платформа W вимагатиме ідентифікації та перевірки фотографій, щоб переконатися, що її користувачі є людьми та тими, за кого себе видають.
Ініціативу щодо створення платформи соціальних мереж W підтримує консультативна рада та колишні міністри та представники бізнесу, переважно зі Швеції.
Анна Цайтер, генеральний директор W, розповіла, що W означає «Ми». Тим часом перша з V, що складають W, означає «Цінності», а друга — «Перевірено».
«Те, що W стоїть перед X в алфавіті, безумовно, також є бажаним збігом», — сказала Цайтер.
Дані W будуть децентралізовано розміщуватися в Європі європейськими компаніями, а платформа дотримуватиметься суворих законів ЄС про захист даних.
«Якщо політичний Брюссель почне публікувати дописи на W замість X, ми вже багато чого досягнемо», — додала вона.
У своєму пості в LinkedIn, присвяченому запуску W, Цайтер наголосила, що системна дезінформація підриває суспільну довіру та послаблює демократичні процеси прийняття рішень.
«Ми переконані, що існує нагальна потреба в новій соціальній платформі, яка була б створена, керована та розміщена в Європі. Платформі, в основі якої лежать верифікація особистості, свобода слова та конфіденційність даних», — написала вона.
