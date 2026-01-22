Європейці збираються запустити альтернативу X. Нова соцмережа називається W Сьогодні 00:23 — Технології&Авто

Європейці запускають альтернативу X - соцмережу W.

В ЄС збираються запустити власну платформу соціальних мереж W на тлі зростання напруженості зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє CyberNews.

Нова платформа W вимагатиме ідентифікації та перевірки фотографій, щоб переконатися, що її користувачі є людьми та тими, за кого себе видають.

Ініціативу щодо створення платформи соціальних мереж W підтримує консультативна рада та колишні міністри та представники бізнесу, переважно зі Швеції.

Анна Цайтер, генеральний директор W, розповіла, що W означає «Ми». Тим часом перша з V, що складають W, означає «Цінності», а друга — «Перевірено».

«Те, що W стоїть перед X в алфавіті, безумовно, також є бажаним збігом», — сказала Цайтер.

Дані W будуть децентралізовано розміщуватися в Європі європейськими компаніями, а платформа дотримуватиметься суворих законів ЄС про захист даних.

«Якщо політичний Брюссель почне публікувати дописи на W замість X, ми вже багато чого досягнемо», — додала вона.

У своєму пості в LinkedIn, присвяченому запуску W, Цайтер наголосила, що системна дезінформація підриває суспільну довіру та послаблює демократичні процеси прийняття рішень.

«Ми переконані, що існує нагальна потреба в новій соціальній платформі, яка була б створена, керована та розміщена в Європі. Платформі, в основі якої лежать верифікація особистості, свобода слова та конфіденційність даних», — написала вона.

