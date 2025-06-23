Маск трансформує X у фінансовий застосунок — Finance.ua
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Маск трансформує X у фінансовий застосунок

Технології&Авто
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Маск трансформує X у фінансовий застосунок
Маск трансформує X у фінансовий застосунок
Власник соцмережі Х Ілон Маск планує зробити його «застосунком для всього» — вже найближчим користувачі X зможуть інвестувати та торгувати на платформі.
Про це повідомила генеральна директорка X Corp Лінда Яккаріно на міжнародному фестивалі реклами «Каннські леви», пише Financial Times.
«Ви зможете зайти на X і здійснювати всі свої фінансові операції на платформі», — сказала вона.
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Яккаріно додала, що компанія також вивчає можливість впровадити кредитну або дебетову картки X, що можуть зʼявитися вже цього року.
FT зазначає, що Маск прагне створити платформу за зразком китайського WeChat — універсального сервісу для обміну повідомленнями, платежів і покупок.
«На платформі, якої сьогодні не існує, з’явиться ціла комерційна та фінансова екосистема», — сказала Яккаріно.
X Corp вже заявила, що представить X Money, цифровий гаманець і сервіс peer-to-peer платежів, а Visa стане її першим партнером.
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Гендиректорка Х зазначила, що X Money спочатку запустять у США, потім сервіс розгорнуть в інших країнах. За її словами, що сервіс дозволить користувачам купувати товари, зберігати цінні речі або давати чайові творцям на платформі.
Однак, як пише FT, ініціатива Маска у сфері фінансових послуг зіткнеться з обтяжливими регуляторними викликами, такими як дотримання вимог щодо ліцензування та відмивання грошей.
X намагається відновити «фінансове здоровʼя» після того, як рекламодавці, які забезпечують більшу частину її доходів, масово покинули платформу, коли її купив Ілон Маск. Багато хто висловлював занепокоєння щодо його підходу до модерації, що означало, що їхня реклама могла розміщуватися поруч із небажаним контентом, а також щодо провокаційного використання платформи самим мільярдером-підприємцем.
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Деякі рекламодавці в Каннах повідомили, що вони досі обережно ставляться до розміщення реклами в X та скептичні до того, що компанія найближчим часом досягне своїх цільових показників, вказуючи на токсичність контенту на платформі.
Дослідницька фірма Emarketer прогнозує, що дохід X зросте до 2,3 мільярда дол. цього року проти 1,9 мільярда дол. рік тому. Однак у 2022 році, коли Маск очолив компанію, прибутки становили 4,1 мільярда дол.
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За матеріалами:
suspilne.media
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