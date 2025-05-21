Маск згортає політичні витрати — Finance.ua

Маск згортає політичні витрати Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Маск згортає політичні витрати

Мільярдер Ілон Маск заявив, що суттєво скоротить фінансування політичних кампаній після великих витрат на підтримку Дональда Трампа на виборах 2024 року.

Про це Маск повідомив у інтерв’ю під час Катарського економічного форуму, пише The Wall Street Journal

Після величезних ставок на вибори 2024 року, генеральний директор Tesla каже, що тепер він зосереджений на отриманні більшого контролю над компанією.

300 мільярдів доларів вперше з листопада 2024 року. Нині його статки становлять 297,8 мільярда доларів США. Загалом цього року Маск вже втратив 134,7 мільярда доларів США. Нагадаємо, статки Маска впали нижче з листопада 2024 року. Нині його статки становлять 297,8 мільярда доларів США. Загалом цього року Маск вже втратив 134,7 мільярда доларів США.

Акції Tesla підскочили у ціні після виборів Трампа, піднявши статки Маска до рекордного рівня.

Відтоді його роль високопоставленого радника Трампа зробила з Tesla мішень для протестів в країні та за кордоном.

Поведінка генерального директора компанії та його активність у соціальних мережах відштовхують потенційних покупців і власників автомобілів Tesla від його політики та шкодять бренду компанії.

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