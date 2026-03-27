Водії в ЄС масово переходять на електромобілі через зростання цін на бензин

На ринку вживаних автомобілів спостерігається бум продажів електромобілів

Європейські покупці активно переходять на вживані електромобілі на тлі різкого зростання цін на бензин, спричиненого війною в Ірані.

Про це повідомляють онлайн-платформи автомобілів та Reuters.

Аналітики зазначають, що високі ціни на паливо стимулюють споживачів відмовлятися від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Попит на електромобілі

«На ринку вживаних автомобілів спостерігається бум продажів електромобілів», — повідомив Тер’є Дальгрен, аналітик найбільшого норвезького сайту вживаних авто Finn.no.

За його словами, електромобілі нещодавно обігнали дизельні моделі як найбільш продаваний тип палива на платформі.

Війна, яка вибухнула 28 лютого в Ірані, порушила життєво важливий судноплавний маршрут, що забезпечує близько 20% світових поставок нафти. Це спричинило підвищення цін на АЗС: середня вартість бензину в ЄС зросла на 12% з 23 лютого по 16 березня — до 1,84 євро за літр, показують дані Єврокомісії.

Французький онлайн-магазин вживаних автомобілів Aramisauto зафіксував майже дворазове зростання частки продажів електромобілів — з 6,5% до 12,7% у період з середини лютого до початку березня. Бензинові моделі за той же час скоротилися з 34% до 28%, дизельні — з 14% до 10%.

Генеральний директор Ромен Бошер зазначив, що аналогічна тенденція спостерігалася у 2022 році під час війни в Україні.

Читайте також Світові автовиробники скорочують плани з виробництва електромобілів

Подібні зрушення спостерігають і на інших ринках: компанія Olx повідомляє про зростання запитів на електромобілі на своїх платформах у Франції (+50%), Румунії (+40%), Португалії (+54%) та Польщі (+39%).

«Нестабільність прискорила перехід, який уже тривав», — додав генеральний директор Olx Крістіан Гісі.

Де частіше купують електромобілі в ЄС

Як раніше писав Finance.ua з посилання на «Укравтопром», у лютому український автопарк поповнили 1074 автомобілі на електротязі (BEV).

Регіони-лідери за кількістю реєстрацій:

Львівська область — 153 авто (93% вживані); Волинська область — 97 авто (99% вживані); місто Київ — 93 авто (74% вживані); Київська область — 89 авто (83% вживані); Рівненська область — 75 авто (93% вживані).

Лідери серед нових електромобілів:

Львівщина: BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 та Honda eNP2;

Волинь: Skoda Enyaq;

Київ: BYD Leopard 3 та Honda eNP2;

Київщина: VW ID. UNYX та Zeekr 001;

Рівненщина: BYD Yuan Up.

Бестселери серед вживаних електромобілів:

Tesla Model 3 — Львівська та Київська області;

Tesla Model Y — місто Київ;

Nissan Leaf — Волинська та Рівненська області.

За матеріалами:

