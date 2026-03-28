Світові автовиробники скорочують плани з виробництва електромобілів

Щонайменше 12 світових автовиробників переглядають свої плани з виробництва електромобілів через стійкий попит на авто з двигунами внутрішнього згоряння та скасування політики підтримки у США та Європі.

Про це пише Financial Times.

Читайте також Ціни на бензин через війну в Ірані стимулюють попит на електромобілі та гібриди

Як зазначає видання, Honda відмовилася від свого плану повністю відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2040 року. Через це компанія очікує збитки у розмірі 16 мільярдів доларів протягом наступних двох років.

Mercedes-Benz, Ford, Stellantis і Volvo Cars, Bentley, Lotus, Audi та Porsche також скоротили свої цілі щодо виробництва повністю електричних авто.

Lamborghini скасувала плани випуску свого першого повністю електричного авто Lanzador до 2030 року, замінивши його гібридною моделлю з підзарядкою від мережі.

Читайте також Де в Україні купують найбільше електромобілів (інфографіка)

Відомо, що у США адміністрація Дональда Трампа скасувала федеральні податкові пільги на електромобілі, скоротила інвестиції в зарядну інфраструктуру та пом’якшила цільові показники викидів від транспортних засобів. Євросоюз також пом’якшив свої екологічні стандарти.

Корекції стратегій щодо електромобілів, за підрахунками Financial Times, обійшлися світовій автомобільній промисловості щонайменше у 75 мільярдів доларів.

