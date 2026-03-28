0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

Світові автовиробники скорочують плани з виробництва електромобілів

Технології&Авто
711
Світові автовиробники масово відмовляються від своїх планів щодо електрифікації авто
Щонайменше 12 світових автовиробників переглядають свої плани з виробництва електромобілів через стійкий попит на авто з двигунами внутрішнього згоряння та скасування політики підтримки у США та Європі.
Про це пише Financial Times.
Читайте також
Як зазначає видання, Honda відмовилася від свого плану повністю відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2040 року. Через це компанія очікує збитки у розмірі 16 мільярдів доларів протягом наступних двох років.
Mercedes-Benz, Ford, Stellantis і Volvo Cars, Bentley, Lotus, Audi та Porsche також скоротили свої цілі щодо виробництва повністю електричних авто.
Lamborghini скасувала плани випуску свого першого повністю електричного авто Lanzador до 2030 року, замінивши його гібридною моделлю з підзарядкою від мережі.
Читайте також
Відомо, що у США адміністрація Дональда Трампа скасувала федеральні податкові пільги на електромобілі, скоротила інвестиції в зарядну інфраструктуру та пом’якшила цільові показники викидів від транспортних засобів. Євросоюз також пом’якшив свої екологічні стандарти.
Корекції стратегій щодо електромобілів, за підрахунками Financial Times, обійшлися світовій автомобільній промисловості щонайменше у 75 мільярдів доларів.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems