Де в Україні купують найбільше електромобілів (інфографіка)

які авто купують в регіонах
У лютому український автопарк поповнили 1074 авто на електротязі (BEV).
Про це йдеться в даних Укравтопром.
Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:
  • TESLA Model 3 — у Львівській та Київській обл.;
  • TESLA Model Y — у м. Києві;
  • NISSAN Leaf — на Волині та Рівненщині.
<i>АІ finance.ua: де купували авто</i>
Довідка Finance.ua:

  • Audi готує нову електричну модель A2 e-tron, що за інформацією ЗМІ, має стати найдешевшою «електричкою» виробника. Її офіційна прем’єра запланована на осінь 2026 року. Авто стане частиною компактного сегмента і має зробити електромобілі бренду доступнішими для ширшої аудиторії.
  • У лютому українці суттєво скоротили купівлю легкових автомобілів із Китаю. Було придбано 466 авто, що на 48% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Тетяна Берегова
