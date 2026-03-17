Що не допускають автомеханіки при обслуговуванні власних авто

Що не роблять автомеханіки

Видання Huffpost поспілкувалося з професійними автомеханіками та склало перелік того, чого справжні фахівці ніколи не допускають при обслуговуванні своїх власних машин.

Ігнорування профілактичного техобслуговування

Регулярне обслуговування автомобіля значно дешевше за подальший ремонт, однак багато водіїв відкладають його, вважаючи проблему несерйозною.

Особливо важливо своєчасно міняти моторне мастило, адже воно охолоджує та змащує двигун. Коли мастило старіє і втрачає свої властивості, це може призвести до швидкого зношення або навіть серйозної поломки двигуна.

Нагадування про сервіс

Сучасні машини самі нагадують власникам, коли час перевірити той чи інший вузол. Але наклейки на деталях та електронні нагадування в бортовому комп’ютері не завжди точно відображають реальний стан автомобіля.

Фактичні умови експлуатації можуть пришвидшувати зношення певних деталей та вузлів. Тому варто регулярно перевіряти машину відповідно до її реального стану.

Використання неоригінальних запчастин

Оригінальні деталі створюються виробником саме для конкретної моделі автомобіля, тоді як дешевші аналоги можуть працювати некоректно.

Наприклад, сторонній акумулятор інколи не розпізнається електронікою авто, через що система вважає його несправним. У результаті це може спричинити додаткові поломки та дорожчий ремонт.

Читайте також 5 причин, коли страхова може відмовити у виплатах за автоцивілкою

Використання рідин або пального

Сучасні автомобілі розраховані на конкретні типи мастила, охолоджувальної рідини та бензину. Якщо машина потребує бензину з певним октановим числом, варто використовувати саме його. Використання невідповідних рідин може спричинити дивні симптоми в роботі двигуна та інші технічні проблеми.

Засоби для усунення протікань

Препарати, що обіцяють швидко зупинити протікання мастила, охолоджувальної рідини або повітря з шин, зазвичай є лише тимчасовим рішенням. Вони можуть створювати відкладення на внутрішніх поверхнях або пошкоджувати деталі системи. У підсумку проблема часто стає серйознішою і дорожчою для ремонту.

Гумовий килимок

Деякі водії кладуть гумовий килимок на штатний з тканини, щоб легше підтримувати чистоту. Якщо такий килимок не закріплений і не підходить за формою, він може застрягти під педалями. Це створює небезпеку, адже може заважати натискати на газ або гальма.

Ігнорування сигнальних ламп на панелі приладів

Попереджувальні індикатори — це спосіб, яким автомобіль повідомляє про проблему до того, як вона стане критичною. Коли система вже не може компенсувати несправність, на панелі з’являється сигнал для водія. Тому варто перевіряти значення індикатора в інструкції та якнайшвидше з’ясувати причину.

Використання вживаних шин

Використані шини можуть мати приховані пошкодження або навіть неправильний розмір. Навіть якщо вони виглядають нормально, їхній вік може становити небезпеку. Більшість виробників радить змінювати шини приблизно через шість років використання або не пізніше десяти років від дати виробництва.

Приховування інформації від механіка

Технік може швидше знайти причину несправності, якщо отримує точний опис проблеми. Коли водій замовчує деталі або вигадує пояснення, це лише ускладнює діагностику. Краще повідомити, коли саме з’являється дивний звук або навіть показати запис, щоб спеціаліст міг швидше визначити проблему.

Раніше ми писали, що треба зробити з авто весною.

