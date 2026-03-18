0 800 307 555
Audi анонсувала свій найдешевший електромобіль

Audi готує нову дешеву електричну модель
Audi готує нову дешеву електричну модель
Audi готує нову електричну модель A2 e-tron, що за інформацією ЗМІ, має стати найдешевшою «електричкою» виробника. Її офіційна прем’єра запланована на осінь 2026 року. Авто стане частиною компактного сегмента і має зробити електромобілі бренду доступнішими для ширшої аудиторії.
Перший ескіз уже показав загальний силует майбутньої моделі.
Audi анонсувала свій найдешевший електромобіль

Що відомо про модель, і на кого вона розрахована

Новинка орієнтована насамперед на міських водіїв, які шукають компактний, економний і сучасний електромобіль. Вона замінить собою хетчбек A1 і кросовер Q2.
Основні акценти:
  • компактні розміри для міста;
  • ефективність і економічність;
  • сучасні цифрові функції;
  • доступніший вхід у преміум-сегмент.
У компанії кажуть, що таким авто хочуть закрити попит на зручну електромобільність для щоденного використання.

Відсилання до легендарної моделі

Назва A2 e-tron — це прямий відсил до Audi A2, який понад 25 років тому вважався одним із найефективніших міських автомобілів.
Нова модель продовжує цю ідею, але вже в електричному форматі.

Виробництво

Автомобіль випускатимуть у місті Інгольштадт — на головному заводі Audi.
Це частина стратегії компанії:
  • перевести виробництво в Європі на електромобілі;
  • зберегти робочі місця;
  • посилити позиції «made in Germany» у сегменті EV.
Читайте також

Як це вписується у стратегію Audi

Після запуску понад 20 нових моделей у 2024−2025 роках Audi активно оновлює лінійку.
У 2026 році ключовими новинками стануть:
  • Audi Q9 — у великому преміум-сегменті;
  • A2 e-tron — у компактному класі.
Таким чином бренд одночасно посилює позиції і в дорогому сегменті, і в більш доступному.
Більше технічних характеристик очікується ближче до презентації.
За матеріалами:
Autoconsulting
Також за темою
Також за темою
