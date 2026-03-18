Audi анонсувала свій найдешевший електромобіль 18.03.2026, 00:32 — Технології&Авто

Audi готує нову дешеву електричну модель

Audi готує нову електричну модель A2 e-tron, що за інформацією ЗМІ, має стати найдешевшою «електричкою» виробника. Її офіційна прем’єра запланована на осінь 2026 року. Авто стане частиною компактного сегмента і має зробити електромобілі бренду доступнішими для ширшої аудиторії.

Перший ескіз уже показав загальний силует майбутньої моделі.

Що відомо про модель, і на кого вона розрахована

Новинка орієнтована насамперед на міських водіїв, які шукають компактний, економний і сучасний електромобіль. Вона замінить собою хетчбек A1 і кросовер Q2.

Основні акценти:

компактні розміри для міста;

ефективність і економічність;

сучасні цифрові функції;

доступніший вхід у преміум-сегмент.

У компанії кажуть, що таким авто хочуть закрити попит на зручну електромобільність для щоденного використання.

Відсилання до легендарної моделі

Назва A2 e-tron — це прямий відсил до Audi A2, який понад 25 років тому вважався одним із найефективніших міських автомобілів.

Нова модель продовжує цю ідею, але вже в електричному форматі.

Виробництво

Автомобіль випускатимуть у місті Інгольштадт — на головному заводі Audi.

Це частина стратегії компанії:

перевести виробництво в Європі на електромобілі;

зберегти робочі місця;

посилити позиції «made in Germany» у сегменті EV.

Як це вписується у стратегію Audi

Після запуску понад 20 нових моделей у 2024−2025 роках Audi активно оновлює лінійку.

У 2026 році ключовими новинками стануть:

Audi Q9 — у великому преміум-сегменті;

A2 e-tron — у компактному класі.

Таким чином бренд одночасно посилює позиції і в дорогому сегменті, і в більш доступному.

Більше технічних характеристик очікується ближче до презентації.

Autoconsulting

