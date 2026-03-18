Audi анонсувала свій найдешевший електромобіль
Audi готує нову електричну модель A2 e-tron, що за інформацією ЗМІ, має стати найдешевшою «електричкою» виробника. Її офіційна прем’єра запланована на осінь 2026 року. Авто стане частиною компактного сегмента і має зробити електромобілі бренду доступнішими для ширшої аудиторії.
Перший ескіз уже показав загальний силует майбутньої моделі.
Що відомо про модель, і на кого вона розрахована
Новинка орієнтована насамперед на міських водіїв, які шукають компактний, економний і сучасний електромобіль. Вона замінить собою хетчбек A1 і кросовер Q2.
Основні акценти:
- компактні розміри для міста;
- ефективність і економічність;
- сучасні цифрові функції;
- доступніший вхід у преміум-сегмент.
У компанії кажуть, що таким авто хочуть закрити попит на зручну електромобільність для щоденного використання.
Відсилання до легендарної моделі
Назва A2 e-tron — це прямий відсил до Audi A2, який понад 25 років тому вважався одним із найефективніших міських автомобілів.
Нова модель продовжує цю ідею, але вже в електричному форматі.
Виробництво
Автомобіль випускатимуть у місті Інгольштадт — на головному заводі Audi.
Це частина стратегії компанії:
- перевести виробництво в Європі на електромобілі;
- зберегти робочі місця;
- посилити позиції «made in Germany» у сегменті EV.
Як це вписується у стратегію Audi
Після запуску понад 20 нових моделей у 2024−2025 роках Audi активно оновлює лінійку.
У 2026 році ключовими новинками стануть:
- Audi Q9 — у великому преміум-сегменті;
- A2 e-tron — у компактному класі.
Таким чином бренд одночасно посилює позиції і в дорогому сегменті, і в більш доступному.
Більше технічних характеристик очікується ближче до презентації.
