Найбезпечніші авто 2026 за результатами краш-тестів — рейтинг

Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS), який проводить незалежні краш-тести у США, оприлюднив рейтинг найбезпечніших автомобілів 2026 року. До нього увійшли близько 40 моделей — від компактних седанів до великих кросоверів і пікапів, у різних цінових сегментах.

Як оцінювали

До рейтингу потрапили лише ті моделі, які отримали найвищу відзнаку Top Safety Pick+.

Для цього автомобілі мають відповідати одразу кільком критеріям:

високі результати краш-тестів;

ефективна робота електронних систем безпеки;

якісне освітлення фар.

Тобто одного лише міцного кузова недостатньо — оцінювалася комплексна безпека авто.

Лідери серед автовиробників

У 2026 році до списку увійшли близько 40 моделей.

Найбільше у рейтингу представлені автівки концерну Hyundai-Kia — одразу 13 автомобілів отримали найвищі оцінки безпеки.

Найбезпечніші авто за класами

Компактні авто:

Kia K4;

Mazda 3;

Nissan Sentra.

Середньорозмірні авто:

Hyundai Sonata;

Toyota Camry.

Середньорозмірні преміальні авто:

Audi A5.

Великі преміальні авто:

Audi A6 e-tron;

Genesis G80.

Компактні кросовери:

Genesis GV60;

Honda ZR-V;

Hyundai Ioniq 5;

Hyundai Kona;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage;

Mazda CX-30;

Mazda CX-50;

Subaru Forester.

Середньорозмірні кросовери:

Honda Passport;

Hyundai Ioniq 9;

Hyundai Santa Fe;

Kia EV9;

Kia Sorento;

Mazda CX-70;

Mazda CX-90;

Nissan Murano;

Nissan Pathfinder;

Subaru Ascent;

Subaru Outback.

Середньорозмірні преміальні кросовери:

Audi Q5 / Q5 Sportback;

Audi Q6 / Q6 Sportback;

BMW X3;

BMW X5;

Genesis GV70;

Genesis GV80;

Infiniti QX60;

Lexus NX.

Великі кросовери:

Rivian R1S;

Volvo EX90.

Пікапи:

Tesla Cybertruck.

середня кількість проблем на одне авто досягла найвищого рівня з 2022 року. Водночас найкращі результати, за оцінкою експертів, демонструє Lexus. Раніше ми повідомляли , що чим більше технологій з’являється в автомобілях, тим частіше власники стикаються з несправностями. Останнє дослідження надійності від J.D. Power показало:

