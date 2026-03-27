Найбезпечніші авто 2026 за результатами краш-тестів — рейтинг
Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS), який проводить незалежні краш-тести у США, оприлюднив рейтинг найбезпечніших автомобілів 2026 року. До нього увійшли близько 40 моделей — від компактних седанів до великих кросоверів і пікапів, у різних цінових сегментах.
Як оцінювали
До рейтингу потрапили лише ті моделі, які отримали найвищу відзнаку Top Safety Pick+.
Для цього автомобілі мають відповідати одразу кільком критеріям:
- високі результати краш-тестів;
- ефективна робота електронних систем безпеки;
- якісне освітлення фар.
Тобто одного лише міцного кузова недостатньо — оцінювалася комплексна безпека авто.
Лідери серед автовиробників
У 2026 році до списку увійшли близько 40 моделей.
Найбільше у рейтингу представлені автівки концерну Hyundai-Kia — одразу 13 автомобілів отримали найвищі оцінки безпеки.
Найбезпечніші авто за класами
Компактні авто:
- Kia K4;
- Mazda 3;
- Nissan Sentra.
Середньорозмірні авто:
- Hyundai Sonata;
- Toyota Camry.
Середньорозмірні преміальні авто:
- Audi A5.
Великі преміальні авто:
- Audi A6 e-tron;
- Genesis G80.
Компактні кросовери:
- Genesis GV60;
- Honda ZR-V;
- Hyundai Ioniq 5;
- Hyundai Kona;
- Hyundai Tucson;
- Kia Sportage;
- Mazda CX-30;
- Mazda CX-50;
- Subaru Forester.
Середньорозмірні кросовери:
- Honda Passport;
- Hyundai Ioniq 9;
- Hyundai Santa Fe;
- Kia EV9;
- Kia Sorento;
- Mazda CX-70;
- Mazda CX-90;
- Nissan Murano;
- Nissan Pathfinder;
- Subaru Ascent;
- Subaru Outback.
Середньорозмірні преміальні кросовери:
- Audi Q5 / Q5 Sportback;
- Audi Q6 / Q6 Sportback;
- BMW X3;
- BMW X5;
- Genesis GV70;
- Genesis GV80;
- Infiniti QX60;
- Lexus NX.
Великі кросовери:
- Rivian R1S;
- Volvo EX90.
Пікапи:
- Tesla Cybertruck.
Раніше ми повідомляли, що чим більше технологій з’являється в автомобілях, тим частіше власники стикаються з несправностями. Останнє дослідження надійності від J.D. Power показало: середня кількість проблем на одне авто досягла найвищого рівня з 2022 року. Водночас найкращі результати, за оцінкою експертів, демонструє Lexus.
Найбезпечніші авто 2026 за результатами краш-тестів — рейтинг
