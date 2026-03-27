Місце для вашої реклами

Найбезпечніші авто 2026 за результатами краш-тестів — рейтинг

Ушкодженні автомобілі при ДТП на дорозі
Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS), який проводить незалежні краш-тести у США, оприлюднив рейтинг найбезпечніших автомобілів 2026 року. До нього увійшли близько 40 моделей — від компактних седанів до великих кросоверів і пікапів, у різних цінових сегментах.

Як оцінювали

До рейтингу потрапили лише ті моделі, які отримали найвищу відзнаку Top Safety Pick+.
Для цього автомобілі мають відповідати одразу кільком критеріям:
  • високі результати краш-тестів;
  • ефективна робота електронних систем безпеки;
  • якісне освітлення фар.
Тобто одного лише міцного кузова недостатньо — оцінювалася комплексна безпека авто.
Лідери серед автовиробників

У 2026 році до списку увійшли близько 40 моделей.
Найбільше у рейтингу представлені автівки концерну Hyundai-Kia — одразу 13 автомобілів отримали найвищі оцінки безпеки.

Найбезпечніші авто за класами

Компактні авто:
  • Kia K4;
  • Mazda 3;
  • Nissan Sentra.
Середньорозмірні авто:
  • Hyundai Sonata;
  • Toyota Camry.
Середньорозмірні преміальні авто:
  • Audi A5.
Великі преміальні авто:
  • Audi A6 e-tron;
  • Genesis G80.
Компактні кросовери:
  • Genesis GV60;
  • Honda ZR-V;
  • Hyundai Ioniq 5;
  • Hyundai Kona;
  • Hyundai Tucson;
  • Kia Sportage;
  • Mazda CX-30;
  • Mazda CX-50;
  • Subaru Forester.
Середньорозмірні кросовери:
  • Honda Passport;
  • Hyundai Ioniq 9;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Kia EV9;
  • Kia Sorento;
  • Mazda CX-70;
  • Mazda CX-90;
  • Nissan Murano;
  • Nissan Pathfinder;
  • Subaru Ascent;
  • Subaru Outback.
Читайте також
Середньорозмірні преміальні кросовери:
  • Audi Q5 / Q5 Sportback;
  • Audi Q6 / Q6 Sportback;
  • BMW X3;
  • BMW X5;
  • Genesis GV70;
  • Genesis GV80;
  • Infiniti QX60;
  • Lexus NX.
Великі кросовери:
  • Rivian R1S;
  • Volvo EX90.
Пікапи:
  • Tesla Cybertruck.
Раніше ми повідомляли, що чим більше технологій з’являється в автомобілях, тим частіше власники стикаються з несправностями. Останнє дослідження надійності від J.D. Power показало: середня кількість проблем на одне авто досягла найвищого рівня з 2022 року. Водночас найкращі результати, за оцінкою експертів, демонструє Lexus.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
