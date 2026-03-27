Tesla випустить щось «набагато крутіше, ніж мінівен» — Ілон Маск

Ілон Маск знову підігрів інтерес до новинок Tesla, натякнувши на появу нового автомобіля. За його словами, це буде «щось значно крутіше за мінівен». Так він відповів на запити користувачів щодо більш місткого транспорту для пасажирів.

Втім, конкретики поки що немає — жодних технічних деталей або термінів запуску Маск не назвав.

Чому нові моделі Tesla під питанням

Попри гучні заяви, компанія зараз не поспішає з розширенням модельного ряду. Tesla змінює стратегічний фокус і рухається в бік концепції «транспорт як сервіс».

На цьому тлі:

кількість активних автомобільних програм скоротилася;

раніше їх було чотири з планами розширення;

зараз залишилося три, і всі демонструють спад.

Це означає, що запуск нових моделей може відкладатися або переглядатися.

Ідея мінівена — не нова для Tesla

Насправді концепція електричного мінівена обговорюється в Tesla вже давно. Ще близько десяти років тому компанія розглядала транспорт із великою пасажиромісткістю.

У плані розвитку було передбачено електрифікацію такого сегмента, але до реального продукту справа так і не дійшла.

Серед попередніх ідей:

створення мінівена на базі Tesla Model X;

використання подібного транспорту в The Boring Company;

потенційна співпраця з Mercedes-Benz для електричного фургона Sprinter.

У підсумку жоден із цих проєктів не був реалізований, хоча сам Mercedes-Benz eSprinter згодом з’явився вже як окрема розробка німецького бренду.

Новий інтерес після дискусій про Cybertruck

Хвиля обговорень активізувалася після того, як Маск заявив, що Tesla Cybertruck може виконувати роль сімейного авто.

Він зазначив, що пікап здатен вмістити три дитячі крісла на другому ряду. Однак користувачі поставилися до цього скептично і запропонували створити повноцінний мінівен.

У відповідь Маск і написав, що «щось набагато крутіше вже на підході».

Чи варто вірити новим обіцянкам

До заяв Маска традиційно ставляться обережно. Раніше він уже неодноразово анонсував масштабні новинки, які або затримувалися, або так і не з’являлися. Про це ми писали тут.

Зокрема:

обіцянка «найепічнішої демонстрації» Tesla до кінця 2025 року не справдилася;

запуск Tesla Roadster кілька разів переносили.

Тож поки новий «супер-автомобіль» залишається лише інтригою — без чітких деталей і підтверджених планів.

