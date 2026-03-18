Маск розкрив дату дебюту нового Tesla Roadster

Так може виглядати Tesla Roadster
Довгоочікуваний електричний суперкар Tesla Roadster може бути офіційно презентований ближче до кінця квітня.
Про це заявив Ілон Маск в соціальній мережі X.
«Правда. Новий Roadster, ймовірно, буде представлений наприкінці квітня», — написав Маск.
Цікаво, що ще в листопаді минулого року, спілкуючись із акціонерами на щорічних зборах Tesla, Маск називав конкретнішу дату. Тоді він запевняв, що дебют нового Roadster відбудеться 1 квітня цього року, а серійний випуск стартує за 12−18 місяців після презентації.

Що відомо про Tesla Roadster

За заявленими характеристиками, новий Roadster виглядає вкрай амбітно. Він отримає повний привід та електромотори з крутним моментом на колесі 10000 Нм.
Розгін до 100 км/год займає 2,1 секунди, розгін 0−160 км/год укладається в 4,2 секунди, а максимальна швидкість заявлена ​​на рівні 400 км/год. Також передбачено батарею ємністю 200 кВт*год і запас ходу до 1000 км.
Як ми повідомляли раніше, очікується, що базова версія коштуватиме близько 195 тис. доларів, а лімітована Founders Series обійдеться значно дорожче.

Патент на нові сидіння

Кілька днів тому стало відомо, що Tesla подала новий патент на інноваційні автомобільні сидіння, які можуть з’явитися у майбутньому Tesla Roadster. Замість традиційної багатокомпонентної конструкції інженери пропонують монолітне сидіння. Це дозволяє зменшити вагу та підвищити міцність.
Замість класичних механізмів регулювання — гнучка конструкція:
  • матеріал сам згинається у потрібних зонах;
  • сидіння залишається жорстким там, де потрібна підтримка;
  • краще утримує тіло під час швидкої їзди.
Патент також передбачає використання актуаторів замість стандартних моторів.
  • рух у кількох напрямках одночасно;
  • точніше налаштування посадки;
  • більше можливостей персоналізації.
У результаті Tesla хоче зробити сидіння легшими, надійнішими та максимально адаптованими під водія.
За матеріалами:
Autogeek
